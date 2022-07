Scanner e fotocamera

La sicurezza



Migliorare l’efficienza del personale, qualità delle cure e l’esperienza del paziente. Sono questi gli obiettivi dei nuovi tablet di Zebra Technologie. La seriele classiche caratteristiche di robustezza dei terminali Zebra ed è realizzata con plastiche testate per uso medico evoluto, in grado di resistere ad una sanificazione quotidiana.La nuova serie nuove funzionalità di acquisizione dati e di comunicazione. In particolare, i nuovi tablet sono dotati di uno scanner 2D integrato di classe enterprise per acquisire i dati in modo più rapido evitando agli operatori sanitari il passaggio dell’allineamento del codice a barre con lo scanner contribuendo alla corretta identificazione dei pazienti e somministrazione dei farmaci giusti. La fotocamera posteriore da 13 megapixel ad altissima risoluzione è in grado di catturare, mentre quella anteriore consente di effettuare videochiamate per appuntamenti di teleassistenza o per restare in contatto con i familiari. Dal punto di vista della connettività, la serie di tablet ET4x-HC offre connessioni Wi-Fi e cellulari con supporto per Wi-Fi 6 e 5G, oltre alla compatibilità con Bluetooth 5.1. I tablet sono dotati di una gamma di accessori dedicati di livello enterprise. Le custodie protettive con cinturino a mano integrato che rispondono agli standard di tipo sanitario permettono agli operatori di maneggiare il tablet in modo più semplice e sicuro, così come un nuovo accessorio quale il supporto porta-tablet da banco trasforma ogni tablet in una postazione per l’auto-check-in e la gestione dei pazienti. Inoltre, grazie ad un ulteriore accessorio chiamato, la serie può anche essere convertita, su richiesta, in postazione di lavoro infermieristica o in una workstation mobile su carrello. Gli adattatori per il montaggio Vesa consentono poi di installare i tablet al lato del letto del paziente, consentendogli di visualizzare le proprie informazioni sanitarie e ordinare i pasti.I nuovi tablet della serie ET4x-HC supportano specifici software della suite Zebra Mobility Dna per migliorare le comunicazioni, ottimizzare i flussi di lavoro e l’esperienza d’uso degli operatori sanitari. Questi strumenti includono Mobility Extensions, che aggiunge potenti funzionalità di sicurezza e gestibilità di livello enterprise al sistema operativo Android standard e StageNow, così da consentire al cliente di mettere in campo una decina di dispositivi in pochi secondi. Zebra garantisce che la serie ET4x sarà disponibile per l’acquisto per i prossimi tre anni, riducendo così il rischio che i clienti si ritrovino ad installare parchi di terminali misti, che richiederebbero tempi e costi di gestione e supporto maggiori per i dipartimenti It. Con i piani di manutenzione OneCare opzionali di Zebra, le organizzazioni sanitarie possono contare su assistenza e supporto per i tablet ET40-HC e ET45-HC fino a sei anni.