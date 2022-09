Nuova versione per Apple Watch che arriva alla Series 8 migliorando le funzioni relative a salute e benessere. L’azienda di Cupertino prosegue così nella sua marcia nel settore sanitario anche a colpi di hardware. Il nuovo dispositivo possiede un doppio sensore che ha il compito di registrare la temperatura durante il sonno. Le variazioni di temperatura servono per fornire indicazioni sullo stato di salute generale e dipendono da fattori diversi come l’attività fisica svolta durante il giorno o una eventuale malattia.

I due sensori sono piazzati sul retro dell’orologio, più vicino alla pelle e appena sotto il display in modo da ridurre i potenziali errori che derivano dall’ambiente esterno. I sensori verificano la temperatura del polso ogni cinque secondi, rilevando anche minime variazioni come 0.1° C. L’applicazione Sonno mostra anche la durata delle fasi di sonno leggero, profondo o REM, ed eventuali risvegli notturni.

Apple e il Femtech

I nuovi sensori sono utili anche in ambito Femtech. Il controllo notturno ogni cinque secondi consente anche di tracciare l’ovulazione, dato che la temperatura corporea cambia nel corso del ciclo mestruale e aumenta in risposta all’ovulazione. Il tutto sarà supportato anche da watchOS 9 e iOS 16 che includeranno altre funzionalità che segnaleranno eventuali anomalie nel ciclo mestruale in base ai dati inseriti.

Le deviazioni dal ciclo mestruale, come un numero maggiore di macchie rispetto al solito, possono essere un segnale di condizioni di salute come fibromi o sindrome dell’ovaio policistico. La funzione che si occupa del rilevamento dell’ovulazione, secondo Apple, è anche un modo per aiutare le donne che vogliono rimanere incinta.

Anche i livelli di ossigeno nel sangue sono controllati tramite applicazione. Le misurazioni possono essere effettuate anche in background. Ulteriore funzionalità è quella che riguarda la possibilità di impostare un alert che ricorda quando prendere i farmaci.

Incidenti e cadute

Altre funzionalità intervengono solo in caso di incidenti. I miglioramenti al giroscopio a tre assi e un nuovo accelerometro g‑force che rileva impatti sino a 256g, permettono infatti di rilevare gli incidenti automobilistici, chiamare automaticamente i soccorsi, comunicare la posizione e avvisare i contatti di emergenza. I dati del microfono, del barometro, GPS, giroscopio e accelerometro sono messi insieme e analizzati da un algoritmo evoluto, che Apple ha addestrato con oltre un milione di ore di dati relativi a incidenti e condotte di guida reali. Altra possibilità di intervento del dispositivo riguarda le cadute. Se il soggetto cade e non si muove più vengono chiamati in automatico i soccorsi. Apple Watch è in vendita dal 16 settembre a partire da 509 euro. Watch OS 9 è disponibile dal 12 settembre insieme a iOS 16.