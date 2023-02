Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è uno strumento che sta diventando sempre più indispensabile per la corretta gestione della salute del cittadino, perché permette di tracciare e reperire informazioni aggiornate sulla vita “sanitaria” del paziente e rende tali dati disponibili al personale interessato.

Sono ancora molti i limiti di funzionamento del FSE dovuti alla gestione disomogenea da parte delle Regioni, che potrebbe causare anche difficoltà di intercomunicabilità dei dati.

Nel processo di sviluppo della “digital health” è indispensabile coinvolgere medici, professionisti e cittadino.

Per un corretto funzionamento del FSE e per sfruttare tutte le potenzialità intrinseche è necessario che i sanitari siano a conoscenza degli aspetti informatici – infrastrutturali, dei limiti, delle potenzialità e delle possibilità di utilizzo di questo strumento.

In quest’ottica, Edra ha organizzato un videocorso strutturato in tre moduli e della durata di quattro ore che vuole essere una guida utile al professionista per comprendere meglio:

Caratteristiche, funzionalità e utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico nei limiti dell’ impianto normativo e il valore dei dati sanitari

e il valore dei Infrastruttura tecnologica e riconoscimento del paziente attraverso un documento unico digitale

e riconoscimento del paziente attraverso un documento unico digitale Il valore del digitale, dei dati e il ruolo delle Istituzioni nella loro organizzazione

A chi è rivolto

Il corso è utile a tutti i professionisti sanitari, anche di strutture ospedaliere, per comprendere qual è il reale funzionamento del FSE e quali gli utilizzi possibili per facilitare la sua attività e velocizzare diagnosi e cure. Lo sviluppo di conoscenza e la formazione sul tema, permette di apportare benefici in termini di funzionamento ed efficienza del Sistema Sanitario Nazionale, offrire al paziente un servizio migliore e di conseguenza aumentare il benessere della collettività.