Synology ha annunciato il lancio ufficiale della sua nuova linea di prodotti e tra questi spiccano i NAS XS DS3018xs, Plus DS918+, DS718+ e DS218+ e Value DS418, tutti gestiti dal sistema operativo DiskStation Manager (DSM) 6.1.

Il DS918+ è il NAS tower a 6 vani di Synology con supporti opzionali per SSD SATA M.2 e 10GbE. Integra un processore Intel Pentium D1508 dual-core a 2,2 GHz (Turbo Boost fino a 2,6 GHz) con motore di crittografia AES-NI e una RAM scalabile fino a 32 GB. In aggiunta a quattro porte Gigabit LAN, il DS3018xs offre la possibilità di ottimizza al massimo il throughput con una scheda di interfaccia NIC 10GbE opzionale, con prestazioni fino a 2.230 MB/s in lettura sequenziale e 265.000 IOPS di lettura sequenziale.

Il DS918+ e il DS718+ montano invece un processore quad-core Intel Celeron J3455 (Intel Celeron J3355 per il DS218+) e sono provvisti di motore di crittografia hardware AES-NI. Grazi al motore per la transcodifica, questi server NAS della serie Plus supportano fino a due canali di transcodifica video H.265/H.264 4K.

La RAM è scalabile fino a 8 GB per il DS918+ e fino a 6 GB per gli altri due prodotti, per consentire di svolgere contemporaneamente operazioni complesse. Il DS918+ e il DS718+ sono inoltre provvisti di due porte LAN e hanno una capacità di storage scalabile fino a 9 e 7 unità rispettivamente con Synology DX517.

“Il DS3018xs è stato concepito come NAS desktop completo e business-ready per l’esecuzione di applicazioni mission-critical o la pianificazione di implementazioni di virtualizzazione, mentre i DS918+, DS718+ e DS218+ sono ottimizzati per essere librerie digitali e assicurano esperienze eccellenti con la transcodifica video live in alta definizione ovunque” ha dichiarato Vic Hsu, CEO di Synology Inc.

Il Value DS418 è infine munito di processore quad-core 1,4 GHz con motore di crittografia hardware, 2 GB di RAM e due porte LAN. Con il suo motore di transcodifica hardware, il DS418 supporta la transcodifica H.265 4K da utilizzare come libreria multimediale ed è rivolto a utenti aziendali e privati che desiderano gestire, proteggere e condividere con efficienza i loro dati critici.