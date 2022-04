Che cos’è una SAN e in che cosa differisce dal NAS?

Una SAN (Storage Area Network) è un pool di risorse di archiviazione gestite centralmente, ma in che modo una SAN è diversa dal NAS e in che modo le SAN sono influenzate dallo storage flash, dall'IA e dall'iperconvergenza?

Una SAN (Storage Area Network) è una rete dedicata ad alta velocità che fornisce l’accesso allo storage a blocchi. Le SAN sono state adottate per migliorare la disponibilità e le prestazioni delle applicazioni separando il traffico di storage dal resto della LAN.

Le SAN consentono inoltre alle aziende di allocare e gestire più facilmente le risorse di storage, ottenendo una migliore efficienza. “Invece di avere capacità di storage isolate su server diversi, potete condividere un pool di capacità su un gruppo di carichi di lavoro diversi e suddividerlo in base alle vostre esigenze. È più facile da proteggere, è più facile da gestire” afferma Scott Sinclair, analista senior di Enterprise Strategy Group.

Cosa c’è in una SAN?

Una SAN è costituita da host, switch e dispositivi di storage interconnessi. I componenti possono essere collegati utilizzando una varietà di protocolli. Fibre Channel è il protocollo di trasporto originale preferito. Un’altra opzione è Fibre Channel over Ethernet (FCoE), che consente alle organizzazioni di trasferire il traffico Fibre Channel attraverso l’Ethernet ad alta velocità esistente, facendo convergere storage e protocolli IP su un’unica infrastruttura. Altre opzioni includono Internet Small Computing System Interface (iSCSI), comunemente utilizzata nelle organizzazioni di piccole e medie dimensioni, e InfiniBand, comunemente utilizzata negli ambienti di elaborazione ad alte prestazioni.

Come scegliere il miglior storage array NVMe

I fornitori offrono switch SAN entry-level e midrange per setup rack, nonché director SAN aziendali di fascia alta per ambienti che richiedono maggiore capacità e prestazioni. I principali fornitori nel mercato delle SAN aziendali includono Dell EMC, Hewlett-Packard Enterprise, Hitachi, IBM, NetApp e Pure Storage.

“Una SAN è costituita da due livelli: il primo livello (storage-plumbing) fornisce connettività tra i nodi di una rete e trasporta i comandi e lo stato orientati al dispositivo. Almeno un nodo di archiviazione deve essere connesso a questa rete. Il secondo livello (livello software) utilizza il software per fornire servizi a valore aggiunto che operano sul primo livello”, scrive la società di ricerca Gartner nella sua definizione di SAN.

In che modo il NAS è diverso da una SAN?

SAN e NAS (Network Attached Storage) sono entrambe soluzioni di storage basate su rete. Una SAN in genere utilizza la connettività Fibre Channel, mentre il NAS in genere si collega alla rete tramite una connessione Ethernet standard. Una SAN archivia i dati a livello di blocco, mentre il NAS accede ai dati come file. Per un sistema operativo client, una SAN appare in genere come un disco ed esiste come una propria rete separata di dispositivi di archiviazione, mentre NAS appare come un file server.

Una SAN è associata a carichi di lavoro strutturati come i database, mentre un NAS è generalmente associato a dati non strutturati come video e immagini. “La maggior parte delle organizzazioni dispone di NAS e SAN implementati in una certa capacità e spesso la decisione si basa sul carico di lavoro o sull’applicazione”, afferma Sinclair.

Che cos’è lo storage unificato?

Lo storage unificato, noto anche come storage multiprotocollo, è nato dal desiderio di interrompere l’acquisto di SAN e NAS come due piattaforme di archiviazione separate e di combinare lo storage unificato di file e blocchi in un unico sistema. Con lo storage unificato, un singolo sistema può supportare lo storage a blocchi Fibre Channel e iSCSI, nonché protocolli di file come NFS e SMB.

Oggi, la maggior parte degli array di storage aziendali di fascia media tende ad essere multiprotocollo, afferma Sinclair. “Invece di acquistare un box per archiviazione SAN e uno per l’archiviazione NAS, potete acquistare un’unica soluzione in grado di supportare tutti e quattro i protocolli (Fibre Channel, iSCSI, SMB, NFS). La stessa memoria fisica può essere assegnata a NAS o SAN”.

Le novità delle SAN enterprise

I fornitori di storage continuano ad aggiungere funzionalità per migliorare la scalabilità, la gestibilità e l’efficienza. Sul fronte delle prestazioni, un’innovazione chiave è l’archiviazione flash. I fornitori offrono array ibridi che combinano dischi tradizionali con unità flash, nonché SAN all-flash.

Nel mondo dello storage aziendale, finora il flash si sta diffondendo sempre più negli ambienti SAN perché i carichi di lavoro dei dati strutturati in una SAN tendono ad essere più piccoli e più facili da migrare rispetto alle massicce implementazioni NAS non strutturate. Lo storage flash ha un impatto sia sugli ambienti SAN, sia su quelli NAS, “ma al momento lo vediamo espandersi soprattutto sul versante SAN, sebbene si stia facendo strada anche verso implementazioni NAS”, afferma Sinclair.

Anche l’intelligenza artificiale sta influenzando lo sviluppo dei prodotti SAN. I fornitori stanno cercando di semplificare la gestione integrando funzionalità di intelligenza artificiale per le operazioni IT (AIOps) nei loro set di strumenti di monitoraggio e supporto. AIOps utilizza il machine learning e l’analisi dei dati per aiutare le aziende a monitorare i log di sistema, semplificare il provisioning dello storage, risolvere i problemi di congestione e ottimizzare le prestazioni del carico di lavoro.

Nel suo più recente Magic Quadrant for Primary Storage, Gartner include le feature AIOps tra le principali funzionalità di storage da considerare quando si sceglie una piattaforma per carichi di lavoro di dati strutturati. Le funzionalità di AIOps possono soddisfare le esigenze operative, “come l’ottimizzazione dei costi e la gestione della capacità, il supporto proattivo, la simulazione e il posizionamento del carico di lavoro, i tassi di crescita previsti e/o le strategie di gestione delle risorse”, scrive Gartner.

Impatto dell’infrastruttura iperconvergente

Mentre gli array e le appliance convergenti hanno reso più sfocati i confini tra SAN e NAS, l’infrastruttura iperconvergente (HCI) ha ulteriormente rafforzato il consolidamento delle opzioni di storage. HCI combina storage ed elaborazione e rete in un unico sistema nel tentativo di ridurre la complessità del data center e aumentare la scalabilità. Le piattaforme iperconvergenti includono un hypervisor per l’elaborazione virtualizzata, storage software-defined e reti virtualizzate e in genere vengono eseguite su server standard e pronti all’uso.

Un modello HCI può contenere qualsiasi tipo di storage: blocchi, oggetti e file storage possono essere combinati in un’unica piattaforma e più nodi possono essere raggruppati in cluster per creare pool di capacità di storage condivisa. I vantaggi dello storage sono evidenti agli occhi delle grandi aziende, in particolare perché molte applicazioni moderne si basano sullo storage di file e oggetti e la crescita dei dati non strutturati continua a superare la crescita dei dati strutturati. L’HCI non sostituisce tutte le implementazioni SAN, ma le aziende possono optare per questo tipo di infrastruttura a seconda del costo, della scalabilità e dei requisiti di prestazioni di determinati carichi di lavoro.

L’IT basato sul consumo è una tendenza in crescita

Un’altra tendenza che incide sull’evoluzione dello storage SAN tradizionale è il passaggio all’IT basato sul consumo. I modelli hardware pay-per-use sono progettati per fornire strutture tariffarie simili al cloud per l’infrastruttura locale. L’hardware viene distribuito in loco ed è essenzialmente noleggiato dai fornitori tramite un abbonamento mensile variabile basato sull’utilizzo dell’hardware.

Le aziende sono alla ricerca di alternative all’acquisto di appliance “definitive” e la società di ricerca IDC riferisce che il 61% delle aziende prevede di passare in modo aggressivo al pagamento dell’infrastruttura in base al consumo, tanto che entro il 2024, metà dell’infrastruttura del data center sarà utilizzata come servizio.

L’adozione dell’IT basato sul consumo è più forte nello storage piuttosto che nell’elaborazione. Gartner stima infatti che entro il 2025 oltre il 70% della capacità di storage aziendale di livello enterprise sarà distribuita come offerte basate sul consumo. È un aumento significativo rispetto a meno del 40% nel 2021.

La gamma Apex di Dell e la piattaforma GreenLake di HPE sono esempi di IT basato sul consumo ed entrambe includono opzioni per l’acquisto di storage in base al pagamento per utilizzo. I servizi di archiviazione dati Apex di Dell, ad esempio, offrono alle aziende la scelta di tre livelli di prestazioni di storage a blocchi e file.