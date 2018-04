IDC: il ruolo degli array all-flash nello storage per il cloud ibrido

Il cloud ibrido è diventato un modello di riferimento per le infrastrutture IT aziendali. Lo storage flash apporta agli ambienti hybrid cloud molti benefici di natura economica, di funzionalità, maturità e prevedibilità di comportamento anche in caso di failure. IDC ritiene che il flash storage sia un requisito per i carichi di lavoro hybrid cloud nei quali sono cruciali le prestazioni.

Questo white paper di IDG analizza lo stato dello storage enterprise in riferimento al mercato cloud in evoluzione, spiega perché lo storage flash è necessario in questi ambienti e valuta le soluzioni che Pure Storage, tra i principali vendor di array all-flash, è in grado di fornire in questa aera. Il documento si conclude con un breve case study che riguarda un service provider.