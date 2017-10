Sebbene con qualche mese di ritardo rispetto a quanto annunciato lo scorso dicembre e con un prezzo non ancora comunicato, HGST (controllata di Western Digital) ha portato sul mercato il primo Hard Disk da 14 TB. Il modello in questione si chiama Ultrastar HS14 e, vista la capienza, è chiaramente indirizzato al settore enterprise.

Un simile traguardo, che supera il limite attuale dei 12 TB, è stato reso possibile ancora una volta grazie alla tecnologia HelioSeal che abbiamo già visto in altri Hard Disk molto capienti. L’elio infatti ha una densità di un settimo di quella dell’aria e ciò permette di ridurre l’attrito tra i componenti meccanici, favorendo una maggiore densità di piatti all’interno del disco e limitando anche i consumi.

L’HGST Ultrastar HS14 arriva sul mercato con interfacce SATA 6 Gbps o SAS 12 Gbps e con prestazioni di tutto rispetto considerando la velocità di 223 e 233 MB/s ottenibile grazie ai piatti che girano a 7200 RPM. Per quanto riguarda l’affidabilità, HGST assicura un tempo medio fra i guasti (MTBF) di 2,5 milioni di ore e offre 5 anni di garanzia.

Come già si sapeva, l’altra tecnologia che ha permesso di raggiungere un simile risultato è la SMR (Shingled Magnetic Recording), che permette di aumentare la densità di ogni piatto rispetto a quanto è possibile fare con la tecnologia PMR (Perpendicular Magnetic Recording). In questo modo all’interno di Ultrastar HS14 troviamo otto piatti, lo stesso numero presente nei modelli da 12 TB con tecnologia PMR ma che in questo caso è aumentato fino a 14 TB.

Questo di HGST è un risultato molto importante ma che potrebbe essere superato in tempi non lunghissimi dall’obiettivo dei 16 TB prefissato da Seagate per la metà del 2018, mentre per i 20 TB bisognerà aspettare molto probabilmente il 2020.