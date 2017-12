Hewlett Packard Enterprise ha introdotto il primo AI Recommendation Engine progettato per ridurre le problematiche di gestione delle infrastrutture e aumentare l’affidabilità delle applicazioni. Facendo leva su tecniche di machine learning avanzate, le nuove funzionalità di HPE InfoSight tracciano la strada che conduce al data center autonomo.

Le aziende non possono permettersi di affrontare intoppi operativi o subire ritardi nelle applicazioni. Ma la complessità delle infrastrutture provoca un “gap tra app e dati” che impatta sul business. Per questa ragione HPE è impegnata nello sviluppo di soluzioni in grado di minimizzare inconvenienti e tempi di fermo attraverso le funzionalità di AI e di analisi predittiva di HPE InfoSight, che permettono di ridurre fin dell’85% il tempo dedicato a risolvere le problematiche.

HPE InfoSight analizza ogni secondo milioni di sensori diffusi nella propria base installata globale utilizzando i relativi dati per prevedere e prevenire problemi che vanno dallo storage alle applicazioni, assicurando performance affidabili e continuità operativa e aiutando a raggiungere oltre il 99,9999% di disponibilità garantita.

HPE InfoSight pone le basi del data center autonomo per mezzo del nuovo AI Recommendation Engine, un sistema disponibile da gennaio 2018 (gratuitamente per tutti i clienti HPE Nimble Storage con contratto di assistenza attivo) che consiglia preventivamente l’IT sulle azioni da intraprendere per evitare problemi, migliorare le prestazioni e ottimizzare le risorse disponibili.

Le raccomandazioni sono basate su capacità di machine learning avanzate che sfruttano quasi un decennio di esperienza nella data science unitamente a dati telemetrici raccolti da oltre 10.000 clienti HPE Nimble Storage. HPE InfoSight apprende continuamente rendendo i sistemi dei clienti sempre più intelligenti e affidabili. Uno studio indipendente ha recentemente provato che HPE InfoSight riesce a ridurre i costi correnti IT dello storage del 79%.

HPE ha dimostrato le particolari capacità di HPE InfoSight negli ambienti HPE Nimble Storage, dove oggi l’86% dei problemi viene risolto automaticamente prima ancora che il cliente possa accorgersi dell’inconveniente. Estendendo HPE InfoSight a 3PAR, sia i clienti HPE Nimble Storage, sia i clienti 3PAR possono ora beneficiare di vantaggi concreti grazie ad HPE InfoSight.

Questa prima release di HPE InfoSight for 3PAR, disponibile anch’essa da gennaio 2018, rende disponibili funzionalità come analisi dull’intero stack, basi funzionali per consentire il supporto predittivo e visibilità globale tramite un nuovo portale cloud che unisce HPE InfoSight e HPE StoreFront Remote.