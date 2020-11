Come creare il proprio data fabric al fine di rilevare, integrare, automatizzare, ottimizzare, proteggere e rendere sicuri dati, applicazioni e risorse?

Partecipa alla sessione di approfondimento organizzata da Lutech e NetApp, in collaborazione con Computerworld, e scoprirai alla luce dei nuovi annunci rilasciati in occasione del NetApp INSIGHT 2020 come creare il Data Fabric esclusivo per il tuo business, al fine di rilevare, integrare, automatizzare, ottimizzare, proteggere e rendere sicuri dati, applicazioni e risorse, spostandoli dal datacenter on premise verso il cloud pubblico.

Webinar live “Build your data fabric”

Mercoledì 18 novembre, ore 11.00

Tutti i partecipanti alla sessione potranno richiedere un POC per testare la soluzione in modo più approfondito sulla propria realtà aziendale specifica.

Registrati subito e prenota il tuo appuntamento con l’innovazione!