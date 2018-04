10 motivi per scegliere lo storage all-flash per database Oracle e analytics

Questo white paper presenta 10 motivi per cui le soluzioni storage all-flash sono le più indicate per applicazioni di analytics, in particolare se basate su database Oracle.

La digital transformation richiede di archiviare, recuperare e analizzare ogni tipo di dato nel modo più veloce ed efficiente possibile. L’obiettivo finale è ricavare informazioni e valutazioni che forniscano un vantaggio competitivo all’azienda, permettendole di muoversi più velocemente della concorrenza e con meno rischi.

Se non state ancora analizzando dati strutturati e non strutturati (come video di sorveglianza, dati dei sensori, profili social e log di siti e applicazioni), in modo che gli utenti possano interrogarli e trovare approcci e soluzioni innovativi ai problemi del business, è il momento giusto per cominciare a farlo.

