Rittal, multinazionale tedesca che fornisce a livello mondiale soluzioni per armadi di comando, distribuzione di corrente, sistemi di climatizzazione, infrastrutture IT, software e servizi, si è posta, fra i diversi obiettivi, quello di affermarsi come leader di mercato anche nel mercato dell’Information Technology.

L’offerta Rittal nel mondo dell’Information Technology è ben diversificata per soddisfare le molteplici esigenze del mercato. Sul versante cloud computing, Rittal propone soluzioni studiate e progettate ad hoc, per i co-locator e gli hyperscaler. Nel mondo dell’edge computing è stata tra i primi fornitori a proporre la soluzione preingegnerizzata All-In-One Rittal Smart Package, oggi considerata un punto di riferimento per il mercato.

Per quando riguarda le infrastrutture IT, Rittal propone soluzioni chiavi in mano, dall’ingegnerizzazione, allo sviluppo, fino al deployment e all’operatività dell’infrastruttura, garantendo anche la manutenzione e servizi a valore aggiunto, come smart monitoring, basato su intelligenza artificiale, e manutenzione predittiva.

I rack VX IT e la piattaforma RiMatrix Next Generation

Fra le principali soluzioni Rittal per il mercato dell’IT troviamo la nuova generazione di rack VX IT. Ideato come un sistema modulare universale, VX IT è stato progettato per tutte le applicazioni connesse all’Information Technology. La sua versatilità lo rende adatto sia per il cablaggio strutturato che per il contenimento di apparati attivi (networking, server, storage, IoT). La configurazione può essere realizzata facilmente utilizzando un configuratore online completo di tutti i componenti come il RiCS – Rittal Configuration System.

Ultima nata in casa Rittal è la piattaforma RiMatrix Next Generation (NG) (qui un articolo dedicato), con cui l’azienda ha introdotto un nuovo sistema modulare per realizzare data center in modo flessibile, affidabile e veloce. La rapidità d’implementazione è data dall’utilizzo di Rittal Configuration System, che permette una facile e veloce configurazione, e dalla consegna dei prodotti standard in 24/48 ore fornita da Rittal in tutta Europa.