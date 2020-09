Il nuovo rack VX IT Rittal è un sistema modulare progettato per tutte le applicazioni connesse all’Information Technology. La sua versatilità lo rende adatto sia per il cablaggio strutturato che per il contenimento di apparati attivi (Networking, Server, Storage, IoT). Può essere implementato per installazioni Edge, data center aziendali completi di raffreddamento, container IT modulari, data center ad alta efficienza energetica e colocator DC.

Il rack VX IT si assembla senza l’ausilio di strumenti, utilizzando la tecnologia “snap-in”. Le unità rack e gli indici di posizionamento sono contrassegnati per semplificare l’impostazione delle distanze tra i livelli 19” e l’assemblaggio degli apparati. Tutti i pannelli come quelli laterali o del tetto sono fissati in modo rapido e semplice utilizzando dispositivi di fissaggio a scatto e ausili di posizionamento.

Un’altra caratteristica chiave di VX IT è la sua grande stabilità: grazie al design migliorato del telaio, il rack ha una stabilità verticale maggiore e una capacità di carico fino a 1800 Kg. Per il nuovo rack IT sono disponibili una vasta gamma di accessori come le varianti per porte e pannelli laterali, per base e tetto oltre a innovazioni come la nuova striscia LED per la visualizzazione dello stato di esercizio. Ulteriori accessori includono ripiani pull-out, elementi di gestione dei cavi, soluzioni per il monitoraggio, l’alimentazione e la gestione degli apparati.

Un nuovo configuratore online guida l’utente passo-passo nella selezione dei componenti del nuovo rack VX IT. L’intero processo di selezione, configurazione, ordine, fino alla consegna è supportato digitalmente in modo trasparente ed efficace. Tutte le varianti VX IT progettate con il configuratore sono già state testate e certificate con tutti i loro componenti in conformità agli standard internazionali come UL 2416, IEC 60950 e IEC 62368. Per ulteriori informazioni visita il sito Rittal.