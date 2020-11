Il cambiamento è una costante nelle infrastrutture IT odierne. La trasformazione digitale sta portando nuove innovazioni a un ritmo mai visto prima. I responsabili IT sanno che in futuro dovranno affrontare sfide ancora importanti, essere in grado di rispondere il più rapidamente possibile e implementare data center che offrano affidabilità, sicurezza e flessibilità per garantire la competitività delle aziende. È in questo contesto che Rittal ha sviluppato la nuova piattaforma di infrastruttura IT RiMatrix Next Generation (NG).

Che si tratti di soluzioni single rack o container, data center enterprise, Edge data center o siti colocation data center cloud e hyperscale, la modularità e la retrocompatibilità di RiMatrix NG permettono di aggiornare i singoli componenti di un’infrastruttura e quindi di adattarli costantemente agli sviluppi tecnologici.

Con moduli di cinque aree funzionali che possono essere pianificate singolarmente, costituite da rack, climatizzazione, alimentazione e backup, monitoraggio, e sicurezza fisica, i responsabili IT possono identificare rapidamente e facilmente soluzioni personalizzate. La gamma di combinazioni garantisce che gli utenti possano soddisfare le loro esigenze e le disposizioni locali ovunque si trovino nel mondo, utilizzando sistemi Rittal o di partner testati e certificati. Ciò significa che le soluzioni di RiMatrix NG sono scalabili in ogni aspetto: dimensioni, prestazioni, sicurezza e affidabilità a prova di errore. In caso fosse necessario un tempo di risposta particolarmente rapido o gli edifici esistenti non offrissero spazio sufficiente, i data center possono anche essere implementati utilizzando soluzioni container.

Oltre ai componenti del sistema i clienti ricevono tutta la consulenza e i servizi di cui hanno bisogno per la configurazione e il collaudo. Rittal offre supporto durante l’intero ciclo di vita di un data center. Il suo portafoglio di servizi include consulenza su progettazione, pianificazione e configurazione, assistenza con interventi e ottimizzazione. Per ulteriori informazioni visita http://www.rittal.it.