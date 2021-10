Le soluzioni Rittal Smart Package, studiate per far fronte alle esigenze di tutte le categorie di aziende dal livello enterprise fino alla piccola e media industria, sono perfette per applicazioni di edge computing, nate con l’esigenza di avere calcolo locale e tempi di risposta immediati e un’infrastruttura IT “Chiavi in mano”.

I tre bundle che compongono la famiglia Smart Package, indicata per infrastrutture IT da 0 kW fino a 6,5 kW di potenza assorbita, sono: Smart Package Industry lite (fino a 1 kW di potenza assorbita), Smart Package Industry (fino a 1,3 kW di potenza assorbita) e Smart Package 4.0 (fino a 6,5kW di potenza assorbita). Queste soluzioni sono studiate per far fronte alle più recenti esigenze del mondo industriale, dove l’Internet of things e l’edge computing stanno ricoprendo un ruolo decisivo all’interno delle filiere produttive.

Smart Package Industry e Industry Lite si basano su piattaforma VX IT 800x2000x1000 mm (LxAxP) con grado IP 54, la prima con il nuovo torrino di ventilazione in grado di garantire fino a 1069 m3/h, la seconda con il condizionatore da tetto Blue e+ dotato di inverter. Si completano con la canalina di alimentazione e il kit di monitoraggio già incluso, per consentire ai clienti il controllo completo dei parametri ambientali e sono disponibili nelle versioni con o senza installazione.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

La soluzione Smart Package 4.0 invece è indicata per infrastrutture IT da 3 kW a 6,5 kW di potenza assorbita. È realizzata su piattaforma VX IT con misure 800x2000x1200 mm (LxAxP), grado IP 54 e con 8 possibili configurazioni che permettono di soddisfare tutte le esigenze in termini di potenza, ridondanza, monitoraggio e sicurezza, è facile da scegliere e veloce da implementare.

Completano la soluzione chiavi in mano:

• Una o due PDU (Power Distribution Unit) da 16 A o 32 A, Basic o Metered

• Il sistema di cooling LCU DX integrato nell’armadio, da 3 kW o 6,5 kW, single o redundant.

Il sistema può inoltre essere corredato da alcune dotazioni accessorie quali:

• Il gruppo di continuità (UPS)

• Il sistema di monitoraggio e supervisione CMC III con sensori temperatura, umidità e accesso a infrarossi

• L’impianto di rilevamento precoce e spegnimento incendi con gas Novec1230 da rack DET-AC III

• Kit automatico di apertura delle porte.

Opzioni aggiuntive sono possibili grazie all’ampia gamma di accessori presenti nel Catalogo prodotti Rittal. Tutte le configurazioni della famiglia Smart Package Solutions includono il servizio di trasporto.

Per ulteriori informazioni rittal.it oppure Smart Package Solutions.