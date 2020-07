Nell’era digitale in cui le tecnologie stanno avanzando oltre l’immaginazione, i data center operano in modo diverso, in particolare quando il cloud computing guida il cambiamento nell’intero panorama ICT. Messe ulteriormente a dura prova dalla recente pandemia di COVID-19, le aziende hanno dovuto reagire rapidamente per consentire alle persone l’accesso remoto e di lavorare a casa in modalità “smart working”.

Mentre la trasformazione digitale procede, molte grandi aziende dovranno gestire numerosi data center, in cui vi è un enorme flusso di dati, a causa delle tendenze continue del 5G, dell’intelligenza artificiale (IA) e dell’Internet delle cose, tra le altre tecnologie. Alcuni ricercatori prevedono che, entro il 2025, il numero di data center globali aumenterà di circa quattro volte e che il traffico annuale subirà un incremento del 48%.

La pandemia ha semplicemente accelerato questo processo, con cifre che indicano che gli utenti web hanno trascorso circa il 20% in più di tempo su Internet durante questo periodo. La maggior parte dei contenuti, che vanno dalle trasmissioni in diretta, ai video, ai giochi, ai servizi medici, all’insegnamento online, alle attività bancarie e agli uffici remoti, ha determinato un aumento del traffico dati, mettendo sotto pressione i data center.

La tecnologia DCI semplifica la pressione dai data center

Queste aziende dovranno introdurre tecnologie con reti su scala web, al fine di connettere le proprie strutture di dati con la struttura dei costi e l’efficienza migliori. Tali reti avranno bisogno di buone soluzioni di interconnessione dei data center (DCI) per sfruttare appieno modelli di cloud computing e servizi flessibili e innovativi volti a migliorare l’esperienza dell’utente. Il DCI è quindi diventato l’infrastruttura principale nell’era del cloud computing.

Rajesh Ghai, Research Director di IDC, ritiene che la soluzione DCI abbia assunto un’importanza strategica per le grandi imprese. “Sta diventando abbastanza importante per queste imprese, tanto da prendere in considerazione la possibilità di controllarlo creando una propria soluzione DCI autosufficiente”, afferma l’esperto.

Il controllo sulla DCI è ciò che manca nel modello di lease. Data la sensibilità e la sicurezza dei dati, nonché l’importanza di una connettività e di un ritorno degli investimenti affidabili, le aziende ritengono che i sistemi DCI costruiti in proprio siano molto migliori nel lungo termine, in quanto forniscono un controllo completo dei sistemi.

“Se si vuole controllare qualcosa, è necessario possederlo. È possibile controllare i costi operativi della tecnologia “, ha affermato Ghai. L’esperto si aspetta che un maggior numero di aziende voglia creare le proprie soluzioni DCI per ottenere migliori prestazioni aziendali.

La soluzione DCI costruita in proprio consente un controllo e una qualità migliori

In termini di investimenti iniziali, i costi per la creazione di una DCI propria possono variare da tre a cinque mesi di canoni di leasing per le linee private, ma la qualità sarà ben sotto controllo per poter soddisfare le effettive esigenze aziendali delle imprese.

Gli esperti di settore prevedono che quattro settori verticali, ovvero i servizi multimediali iperscalabili, i grandi fornitori di servizi Internet, le grandi banche e gli istituti finanziari costruiranno attivamente DCI autonomi. Ciò risulta evidente nel periodo della pandemia di COVID-19, dove sempre più persone lavorano da casa. Ciò ha creato un enorme incremento del traffico dati per l’intrattenimento, il lavoro, la gestione finanziaria e i servizi pubblici negli ultimi due mesi.

Quando le aziende decidono se costruire o meno la propria soluzione DCI, devono prendere in considerazione diversi criteri importanti.

Larghezza di banda: la grande quantità di dati trasferiti non richiede solo una larghezza di banda enorme ma anche scalabile, sia verso l’alto che verso il basso, per supportare operazioni flessibili. Equinix ha pubblicato il suo Global Interconnection Index, che prevede che la capacità di banda per la DCI raggiungerà 13.300 Tbit/s nel 2022, con un tasso di crescita annuale composto pari al 51%. Ciò riflette l’aumento della domanda di larghezze di banda di interconnessione, voluta principalmente da istituti finanziari, industria delle telecomunicazioni e altri settori. Sicurezza: poiché i dati sono la risorsa chiave e hanno un valore enorme, devono essere gestiti con estrema cura per garantire all’utente esperienza e fiducia. Convenienza: la soluzione DCI deve essere in grado di incrementare l’efficienza grazie alle sue proprietà integrate e alla flessibilità nella struttura. Stabilità: costruire una propria DCI può assicurare che il sistema sia stabile e ben monitorato, soprattutto quando l’IA viene applicata attivamente.

In tutto il mondo, sono stati registrati casi di successo con DCI costruite in proprio. In Thailandia, ad esempio, la National Interbank Transaction Management and Exchange ha utilizzato le soluzioni DC OptiX di Huawei per prevedere i guasti graduali e creare le proprie reti DCI. Questo straordinario schema tecnologico ha contribuito a ridefinire la sua architettura di rete, che si occupa anche di sicurezza e affidabilità. Tra i vantaggi principali vi sono la bassa latenza, una protezione della rete affidabile e una buona connettività.

Anche la tecnologia DCI di Huawei è diventata una componente chiave per il successo del gigante cinese online Baidu e ha permesso all’azienda di ampliare i propri servizi senza difficoltà all’occorrenza.

Huawei OptiXtrans DC908 ottiene un riconoscimento a Tokyo

L’OptiXtrans DC908 di Huawei è la star di questo schema e supporta la tecnologia Super C+L, 220 lunghezze d’onda a 50 GHz, con funzionamento e manutenzione semplificati, oltre alla possibilità di localizzare i guasti in modo intelligente. Fornisce fino a 88 Tbit/s di capacità per fibra e 6,4 Tbit/s per unità rack. Il prodotto è inoltre caratterizzato da un’elevata densità e da un design ottico integrato e pronto per l’uso. Grazie al sistema DC908, il personale tecnico può implementare la connessione in soli otto minuti, senza la necessità di personale dedicato. Inoltre, massimizza il valore della fibra ottica e minimizza il costo pro capite per i clienti aziendali.

L’attrezzatura è stata recentemente riconosciuta dalla più grande fiera ICT del Giappone con il premio Best of Show. Grazie all’elevata densità, all’O&M intelligente e alla semplicità, Interop Tokyo ha scelto il prodotto come unico prodotto DCI in grado di ottenere l’approvazione della commissione di giudici esperti.

Infatti, il principale ricercatore di mercato Omida ha recentemente riferito che Huawei aveva la quota di mercato più ampia nelle tre regioni, escluso il Nord America, tra i produttori globali di DCI. Il rapporto ha inoltre rivelato che i prodotti Huawei DC OptiX hanno ottenuto la valutazione migliore a livello globale nei segmenti di mercato DCI per il 2019.

Il gigante tecnologico ha espresso il suo desiderio di promuovere il suo investimento strategico e l’innovazione nella ricerca e nello sviluppo in campo ottico, in modo da creare valore aggiunto per i clienti di tutto il mondo e aiutarli a raggiungere il successo commerciale.

Il sistema DCI costruito in proprio consente un controllo e una qualità migliori e favorisce la trasformazione digitale per diversi settori verticali. L’OptiXtrans DC908 di Huawei è la star di questo programma, riconosciuto per la qualità e la dinamica del mercato.

