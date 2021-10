Il mainframe promuove l’innovazione e la crescita digitale

BMC ha annunciato i risultati del 16° sondaggio annuale sui mainframe e le nuove e ampliate funzionalità all’interno delle sue offerte BMC AMI e BMC Compuware, progettate per supportare i clienti man mano che progrediscono nel loro percorso di trasformazione digitale. Il sondaggio rileva che le organizzazioni meglio organizzate stanno investendo nel mainframe, innovano con DevOps e integrano sistemi e team per accelerare la trasformazione digitale.

Il sondaggio a oltre 1.300 dirigenti e professionisti IT a livello globale mostra chiaramente che il mainframe continuerà ad essere il motore delle aziende a trazione digitale in un mondo mutevole e difficilmente prevedibile. I risultati dell’indagine mostrano che:

Il 92% considera il mainframe una piattaforma fondamentale per la crescita a lungo termine e per gestire nuovi carichi di lavoro

L’86% delle catene retail prevede una crescita del MIPS, mentre il 72% ha più della metà dei dati sul mainframe

Il 66% degli intervistati sono sostenitori del mainframe che investono in nuove tecnologie come AIOps e intelligenza artificiale/machine learning (AI/ML), innovano con DevOps per soddisfare le crescenti esigenze digitali e integrano il mainframe nell’IT aziendale

Il 19% degli intervistati mantiene il proprio investimento invariato ed è in ritardo nello sviluppo mainframe; questi professionisti IT traggono meno valore dalle nuove tecnologie sulla piattaforma e segnalano una crescita relativamente modesta dei dati e delle app mainframe

Le organizzazioni si stanno inoltre muovendo rapidamente per dare risposta alla crescente domanda di nuove applicazioni e servizi capaci di offrire una customer experience migliore per gli utenti interni ed esterni. Secondo l’indagine il 39% degli intervistati cita la modernizzazione delle applicazioni come priorità assoluta, mentre l’88% vuole aggiornare le applicazioni con maggiore frequenza e per il 40% di loro l’aggiornamento ha cadenza settimanale o bisettimanale. Il 43% desidera migliorare la qualità delle applicazioni con DevOps, mentre l’80% dei sostenitori del mainframe trae valore dall’adozione di DevOps per il mainframe in meno di un anno.

Come risposta a queste indicazioni e a quanti tra gli intervistati pensano che l’automazione dei test sia una funzione necessaria, BMC ha ampliato le capacità di shift-left testing automatizzati nella soluzione BMC Compuware Topaz for Total Test. I team di sviluppo sono ora in grado di accelerare la consegna delle innovazioni perché nell’ambiente di test vengono trasferiti meno difetti. I test manuali che in precedenza richiedevano giorni per essere completati ora possono essere eseguiti in poche ore. In combinazione con la soluzione BMC Compuware zAdviser, i professionisti DevOps per il mainframe di tutti i livelli possono identificare bug e difetti nelle prime fasi del ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC) quando è meno costoso risolverli.

“Il mainframe è ancora il sistema preferito dalle aziende che necessitano di un elevato throughput delle transazioni con affidabilità garantita e dati coerenti. Poiché con i nuovi utilizzi per applicazioni web e mobili i dati diventano costantemente più complessi, cresce in modo esponenziale la necessità di adottare DevOps per il mainframe e delle soluzioni di monitoraggio basate sull’intelligenza artificiale” ha affermato Stephen Elliot, Group VP, I&O, Cloud Operations, and DevOps di IDC. “Le organizzazioni che sfruttano il mainframe dovrebbero adottare moderne soluzioni DevOps e AIOps che migliorano la visibilità e la gestione dell’intera catena del software e dei servizi per l’utente finale”.

L’intelligenza artificiale rende possibile l’innovazione e migliora le prestazioni

Le aziende continuano a investire in intelligenza artificiale/machine learning (AI/ML) per accelerare le fasi di rilevamento e analisi semplificando i flussi di lavoro. Secondo il sondaggio le catene retail hanno dato la priorità all’implementazione di AI/ML, con il 57% dei sostenitori del mainframe che ha ridotto la necessità di competenze specializzate con AIOps. Anche la tendenza all’implementazione di nuove tecnologie sui mainframe è aumentata, con il 36% che la cita come un importante punto di forza (+11% dal 2019.)

La soluzione AMI Ops di BMC ora include più funzionalità di rilevamento e analisi tramite AI completamente automatizzate, con notifiche in tempo reale e miglioramenti dell’interfaccia utente (UI) per accelerare i tempi di risposta agli incidenti. Gli utenti riescono a rilevare una gamma più ampia di difficoltà, scoprire più velocemente un numero maggiore di cause profonde e rispondere più rapidamente ai problemi di prestazioni con l’elenco di azioni ampliato e i flussi di lavoro semplificati.

La compliance automatizzata a servizio della sicurezza attiva

La sicurezza resta la principale priorità per il secondo anno consecutivo (61%) tra gli intervistati. Il 63% dei sostenitori del mainframe considera sicurezza e compliance due priorità assolute. Inoltre, i sostenitori del mainframe semplificano lo sviluppo e rafforzano la sicurezza in tutta l’azienda.

Sebbene il mainframe sia intrinsecamente sicuro, il passaggio forzato al lavoro remoto dello scorso anno ha dimostrato che le difese perimetrali non sono più sufficienti e un approccio attivo è essenziale per garantire la protezione. I miglioramenti alla soluzione AMI Security di BMC consentono ai team di eseguire automaticamente gli audit Defense Information Systems Agency (DISA) della Security Technical Implementation Guide (STIG). Questa funzionalità impedisce la deriva della compliance grazie ad avvisi automatici in tempo reale sulle modifiche alle impostazioni, oltre a rimuovere le vulnerabilità di configurazione che gli hacker possono sfruttare.