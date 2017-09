Dopo il mainframe Z14 svelato a metà luglio, IBM ha presentato IBM LinuxONE Emperor II, la nuova generazione della famiglia di mainframe con sistema operativo Linux che fornisce nuove funzioni mirate ad aiutare le organizzazioni a gestire l’imprevedibilità dei dati e l’aumento delle transazioni.

IBM Secure Service Container, una delle principali funzioni di LinuxONE, è caratterizzata da una tecnologia esclusiva che rappresenta un significativo passo avanti nel campo della data privacy e delle funzioni di sicurezza.

Lo scorso anno sono stati persi o rubati oltre quattro miliardi di data record, con un aumento del 556% rispetto al 2015. Degli oltre nove miliardi di registrazioni violate negli ultimi cinque anni, solo il 4% era stato crittografato, mentre la maggior parte dei dati risultava esposta e vulnerabile nei confronti degli aggressori.

Con IBM Secure Service Container i dati possono essere protetti da minacce esterne e da minacce interne sia nei confronti di utenti con credenziali di livello elevato, sia nei confronti di hacker in grado di ottenere le credenziali utente. Inoltre gli sviluppatori di software non hanno bisogno di creare dipendenze proprietarie nel loro codice per poter sfruttare queste funzioni di sicurezza avanzate.

LinuxONE Emperor II è di fatto la piattaforma Linux enterprise più avanzata al mondo e dispone del microprocessore più rapido del settore e un’architettura di I/O in grado di supportare fino a 640 core dedicati all’elaborazione di I/O. Il design del sistema a condivisione totale, con scalabilità verticale permette a LinuxONE Emperor II di: