Quantum computing: le aziende lo vogliono per la trasformazione digitale

Il top management delle aziende attende con impazienza l’arrivo del quantum computing ed è deciso a mettere a frutto la rivoluzionaria capacità che questa tecnologia promette per ottimizzare i processi. È quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata da Fujitsu e realizzata dalla società di analisi indipendente PAC.

Secondo lo studio un numero sempre maggiore di organizzazioni lamenta i lenti progressi che si registrano nel quantum computing; viceversa, si registra entusiasmo rispetto all’attuale disponibilità di Fujitsu Digital Annealer, una tecnologia-ponte in grado di risolvere problemi intricati a grande velocità e, di conseguenza, capace di fornire immediatamente vantaggi trasformativi alle aziende.

Nonostante il quantum computing sia ancora in una fase iniziale di sviluppo, l’attenzione è molto alta perché se ne riconosce la rivoluzionaria portata, con l’81% degli intervistati convinto che porterà una accelerazione dell’ottimizzazione dei processi industriali, logistici e di business, contribuirà alla trasformazione digitale e assicurerà la conservazione della competitività all’interno di mercati in rapido cambiamento.

La lentezza con cui questa tecnologia sta progredendo è motivo di insoddisfazione da parte delle aziende, tanto che il 50% degli intervistati non prevede che il quantum computing possa diventare mainstream nel corso del prossimo decennio. Allo stesso tempo, l’89% del campione ritiene che l’insufficiente potenza di calcolo della tecnologia attualmente disponibile stia ostacolando la possibilità delle aziende di mettere pienamente a frutto l’ottimizzazione combinatoria (il processo che identifica la soluzione ottimale fra un’enorme varietà di opzioni) allo scopo di rivoluzionare i processi di business.

In realtà, la richiesta di ottimizzazione dei processi di business è tale che due terzi degli intervistati (66%) si stanno già oggi muovendo per trovare soluzioni adatte anziché attendere l’arrivo in un lontano futuro di un quantum computing, sperimentale e probabilmente instabile; due terzi del campione è infatti convinto che se un competitor adottasse prima di loro il quantum computing ne ricaverebbe rispetto a loro un importante vantaggio all’interno del rispettivo settore di business.

Fujitsu Digital Annealer

Sulla spinta della richiesta di innovazioni radicali rese possibili dall’ottimizzazione in tempo reale di processi di business complessi, la ricerca indica un crescente interesse da parte delle aziende nei confronti di Fujitsu Digital Annealer, soluzione ispirata al quantum computing che colma il distacco esistente nei confronti di questa tecnologia permettendo alle aziende di implementare algoritmi di ottimizzazione combinatori in real-time senza dover aspettare l’arrivo dei computer quantistici. Secondo lo studio sette aziende su dieci all’interno di settori economici differenti come industria, servizi finanziari e retail riconoscono oggi le potenzialità di Digital Annealer per accelerare i rispettivi percorsi verso un futuro all’insegna del quantum computing.

Yves de Beauregard, Head of Digital Business Solutions di Fujitsu EMEIA, ha dichiarato: “Tutti parlano del timore di stravolgimenti. I business leader sono acutamente consapevoli di questa che è nel contempo minaccia e opportunità, ma sono delusi del fatto che il quantum computing sia ancora troppo in là nel futuro e troppo fragile per situazioni di utilizzo pratico a fini di business. Questo sottolinea il motivo per il quale stiamo assistendo a livelli tanto elevati di interesse verso le capacità di Fujitsu Digital Annealer nel calcolo per l’ottimizzazione combinatoria di business. Digital Annealer è già commercialmente disponibile, ha dimostrato risultati tangibili in settori come i servizi finanziari, l’industria e l’automotive, ed è già implementato oggi da aziende lungimiranti che puntano a diventare forze in grado di stravolgere i rispettivi settori”.

Digital Annealer permette alle aziende di aprirsi a nuove potenzialità e diventare una forza rivoluzionaria nell’era digitale trovando istantaneamente la combinazione ottimale di variabili enormemente complesse che non hanno potuto essere finora gestite. Per esempio, un importante fabbricante automobilistico europeo sta utilizzando Digital Annealer per razionalizzare le operazioni di saldatura robotizzate sulla linea di produzione, un accorgimento che permette di costruire un maggior numero di vetture a parità di tempo evitando la necessità di dedicare risorse aggiuntive nel reparto verniciatura, il passaggio più costoso dell’intero processo di fabbricazione di un veicolo.

Nel settore dei servizi finanziari, invece, uno dei maggiori istituti britannici sta esplorando le modalità con le quali Fujitsu Digital Annealer può ottimizzare i portafogli di investimento in tempo reale. Ulteriori casistiche d’utilizzo comprendono la massimizzazione del ritorno dall’investimento per le utility e, in campo farmaceutico, la scoperta di nuove sostanze e lo sviluppo di nuovi medicinali.

Altri esempi di applicazione dell’ottimizzazione combinatoria comprendono il miglioramento dell’efficienza delle procedure di carico dei camion nelle aziende di trasporti e logistica. Fujitsu utilizza anche la soluzione Digital Annealer all’interno dei propri stabilimenti, dove ha potuto ottimizzare il magazzino e ridurre le distanze percorse dai propri addetti del 45% al mese con un conseguente abbattimento dei tempi improduttivi. Anche gli enti pubblici sono interessati alle potenzialità della soluzione per raggiungere più velocemente gli obiettivi legati al cambiamento climatico, per esempio ottimizzando i sistemi di trasporto affinché tengano conto delle condizioni del traffico in tempo reale riducendo in tal modo l’inquinamento.

Prezzi e disponibilità

La soluzione Digital Annealer è già disponibile in prova. Insieme con servizi di co-creazione, Fujitsu fornisce competenze e supporto per identificare le situazioni nelle quali il cliente possa mettere immediatamente a frutto Digital Annealer affrontando i problemi ritenuti finora impossibili o non pratici da risolvere. Fujitsu assiste anche i clienti nell’integrazione di Digital Annealer all’interno degli ambienti di produzione. Già disponibili sotto forma di servizio o su abbonamento, le proposte Fujitsu Digital Annealer comprendono servizi tecnici e di consulenza, supporto e consulenza supplementare opzionale per lo sviluppo di soluzioni. Digital Annealer può essere implementato come servizio on-premises o in cloud. I prezzi dipendono dalla regione e dalla configurazione.