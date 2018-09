Lenovo e NetApp insieme per la digital transformation

In occasione della propria conferenza Transform 2.0, Lenovo e NetApp hanno annunciato una partnership su più livelli per portare ai clienti tecnologie innovative e un’esperienza che li aiuti a modernizzare le loro dotazioni IT e ad accelerare la digital transformation. In qualità di innovatori nel campo delle soluzioni di HPC (High Performance Computing) e di flash storage, Lenovo e NetApp sono in grado di portare ai propri clienti le migliori tecnologie a livello globale per modernizzare le loro architetture IT attraverso tutta la rete aziendale e nel cloud.

Le due aziende stanno sviluppando congiuntamente la più completa gamma di prodotti di storage a marchio Lenovo, che riunirà le soluzioni NetApp nel data management interamente basato su flash con l’infrastruttura ThinkSystem di Lenovo, il tutto utilizzando la tecnologia software di NetApp e la produzione e la supply chain di Lenovo, che Gartner classifica tra le prime cinque nell’ambito delle aziende globali di tecnologia.

“Lenovo ha un impegno preciso nel guidare l’IT inteso come Intelligent Transformation attraverso una proposta sempre più esaustiva di offerte per il Data Center” ha commentato Yang Yuanqing, Presidente e CEO di Lenovo. “Siamo costantemente impegnati, attraverso la nostra crescita interna organica da un lato ed esterna/non organica dall’altro a rispondere alle esigenze dei nostri clienti nell’ambito del Data Center. Queste nuove soluzioni di storage e data management saranno immediatamente a disposizione delle aziende di oltre 160 Paesi attraverso una potente rete di servizi e gestione della supply chain, affidata a un ecosistema globale sempre più forte di partner di canale”.

“Nel contesto dell’economia globale di oggi, i clienti richiedono nuovi approcci all’infrastruttura IT che supportino la loro digital transformation; grazie a questa partnership, Lenovo e NetApp offriranno una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi senza pari nel mercato odierno” ha dichiarato George Kurian, CEO di NetApp. “Mettendo a fattor comune i propri rispettivi punti di forza, Lenovo e NetApp definiranno un nuovo standard per accelerare il successo dei clienti”.

Lenovo ThinkSystem DE e DM Series saranno le prime soluzioni a essere prodotte dalla partnership di Lenovo e NetApp e sono immediatamente disponibili.