Inizia qui: sfrutta tutta la potenza dei dati con Analytics e IA

Scopri come Intel e Cern openlab stanno sperimentando le tecnologie per i carichi di lavoro AI e Analytics del prossimo decennio di esperimenti, e quali vantaggi queste tecnologie porteranno al tuo business

In collaborazione con Intel e Cern openlab, Computerworld terrà un seminario via webcast in cui verranno presentate le sfide tecnologiche affrontate nel grande centro di ricerca per la fisica delle alte energie, e le tecnologie sperimentate nel suo laboratorio di ricerca e sviluppo IT.

In particolare, saranno presentate le soluzioni di computing e storage basate sulle nuove architetture Intel Xeon Scalable di terza generazione, che permetteranno di applicare i più avanzati algoritmi di Analytics e intelligenza artificiale a una mole di dati che sarà di ordini di grandezza superiori alla già imponente mole oggi raccolta dal Cern in ogni singolo esperimento.

Questa finestra sul futuro della tecnologia offrirà ad architetti e direttori della funzione IT insight fondamentali per progettare le infrastrutture aziendali adeguate a rispondere in modo vincente alle sfide di business del prossimo decennio.

Il webcast è gratuito e sarà trasmesso il 7 luglio alle ore 14.30. Successivamente sarà reso disponibile in modalità on-demand all’indirizzo che verrà inviato via email ai partecipanti registrati.

I relatori

Claudio Bellini

Account Executive

Intel Corporation Emea Territory

In Intel dal 2000, dopo un paio di anni come Channel Application Engineer, si unisce al gruppo di Business Development Manager divenendo responsabile del settore Manufacturing ed Energy. Dal 2008 ricopre ruolo di Account Executive all’interno del EMEA Territory con responsabilità per High Performance Computing per Italia e Svizzera.

Alberto Di Meglio

Direttore CERN openlab, Dipartimento IT, CERN

Ingegnere Aerospaziale (MEng) e Ingegnere Elettronico (PhD) con oltre 20 anni di esperienza in infrastrutture distribuite di calcolo e dati. Alberto è oggi il Direttore del CERN openlab, una unità del Dipartimento IT del CERN responsabile della gestione di collaborazioni di ricerca tra il CERN, industria e laboratori di ricerca nel settore ICT. È inoltre responsabile della CERN Quantum Technology Initiative e delle attività di Large-Scale Medical Computing del CERN Living Lab.

Andrea Grassi

Editor, Computerworld Italia

Moderatore

Giornalista professionista con una formazione tecnico-scientifica, dal 1995 ha lavorato per alcune delle più importanti testate di informatica in Italia. Dal 2015 cura per Fiera Milano Media le testate Computerworld e CIO Italia dell’editore americano IDG, seguendo in particolare l’evoluzione delle tecnologie digitali, i software di produttività, le piattaforme social, la trasformazione digitale del business, la sicurezza informatica e il cybercrime.

