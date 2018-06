Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato oggi la sua collaborazione con Sandia National Laboratories e il dipartimento di energia degli Stati Uniti (DOE) per realizzare HPE Astra, il più grande supercomputer al mondo basato su piattaforma ARM. Come parte del programma Vanguard, Astra sarà utilizzato dalla National Nuclear Security Administration (NNSA) per eseguire workload di modellazione e simulazione avanzati per aree come sicurezza nazionale, energia e scienza.

Per accelerare il costante processo di ricerca e scoperta, c’è una corsa globale per ottenere il prossimo salto nel supercalcolo con un sistema di classe exascale 10 volte maggiore rispetto ai sistemi odierni. Come concorrente in questa gara, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti promette di consegnare il primo sistema exascale entro il 2021 e, così facendo, sta investendo in diverse architetture per supportare le necessarie prestazioni, memoria e capacità scalabili per guidare l’ingegneria verso la prossima grande frontiera dell’informatica.

Introducendo nuovi processori ARM all’ecosistema HPC, che è stato storicamente dominato dalle tecnologie basate su x86, HPE sta costruendo una rete diversificata per offrire opzioni più competitive per alimentare i supercomputer di nuova generazione e accelerare il percorso verso exascale. HPE offre anche progetti incentrati sulla memoria per supportare i carichi di lavoro HPC ad alta intensità di dati in rapida crescita, consentendo una maggiore densità con più server ricchi di prestazioni e portando tecnologie HPC basate su ARM per alimentare il supercomputer HPE Astra e i sistemi futuri.

“Introducendo i processori ARM in HPE Apollo 70, un’architettura HPC specifica, stiamo portando prestazioni di memoria ottimali e maggiore densità ai supercomputer che le tecnologie esistenti sul mercato non possono eguagliare” ha dichiarato Mike Vildibill, vicepresidente Advanced Technologies Group di HPE.

Con Astra HPE offre oltre 2,3 petaflop di picco teorico di prestazioni, il 33% di prestazioni di memoria in più rispetto alle tradizionali offerte di mercato e una maggiore densità di sistema. L’NNSA, un’agenzia all’interno del DOE responsabile della gestione e della sicurezza delle armi nucleari della nazione, della non proliferazione nucleare e dei programmi di reattori navali, utilizzerà HPE Astra per promuovere strumenti di modellazione e simulazione per migliorare l’analisi degli esperimenti scientifici ad alta intensità di dati.

La piattaforma HPE Apollo 70 si basa sul processore ARM Cavium ThunderX2 e HPE Astra sarà composto da oltre 145.000 core in 2.592 server a doppio processore e offrirà una maggiore densità con quattro nodi di calcolo in un form-factor 2U.

Ulteriori funzionalità HPE che offrono prestazioni ottimali includono: