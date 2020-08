Amazon Braket consente ai clienti di provare il quantum computing

AWS ha annunciato la disponibilità di un nuovo servizio che consente ai clienti di sperimentare simulatori di calcolo quantistico e di accedere all’hardware quantistico di D-Wave, IonQ e Rigetti. Il servizio gestito, chiamato Amazon Braket, offre ai clienti un ambiente di sviluppo in cui possono esplorare e costruire algoritmi quantistici, testarli su simulatori di circuiti quantistici ed eseguirli su diverse tecnologie hardware quantistiche. Il servizio include notebook Jupyter preinstallati con Amazon Braket SDK e tutorial di esempio.

Secondo AWS, Braket fornisce l’accesso a un simulatore di circuiti quantistici completamente gestito e ad alte prestazioni che consente agli utenti di testare e convalidare i circuiti con una singola riga di codice. Inoltre, come servizio AWS nativo, Braket può essere gestito tramite la console di gestione AWS. Il servizio prende il nome dalla notazione standard in meccanica quantistica bra-ket, introdotta da Paul Dirac nel 1939 per descrivere lo stato dei sistemi quantistici ed è anche nota come rappresentazione di Dirac.

“Il quantum computing ha il potenziale per risolvere problemi computazionali che sono al di là della portata dei computer classici, sfruttando le leggi della meccanica quantistica per elaborare le informazioni in modi nuovi”, si legge nel comunicato di AWS. “Questo approccio al computing potrebbe trasformare aree come l’ingegneria chimica, la scienza dei materiali, la scoperta di farmaci, l’ottimizzazione del portafoglio finanziario e il machine learning. Ma la definizione di questi problemi e la programmazione dei computer quantistici per risolverli richiede nuove competenze, che sono difficili da acquisire senza un facile accesso all’hardware di calcolo quantistico”.

In un blog su Braket, Jeff Barr, Chief Evangelist di AWS, ha affermato che ci sono alcune cose che i clienti dovrebbero tenere a mente su Braket:

L’informatica quantistica è un campo emergente. “Sebbene alcuni di voi siano già esperti, al resto di noi ci vorrà del tempo per comprendere i concetti e la tecnologia e per capire come metterli in pratica”.

Le (unità di elaborazione quantistica) QPU a cui si accede tramite Amazon Braket supportano due diversi paradigmi. Le QPU IonQ e Rigetti e il simulatore supportano il calcolo quantistico basato su circuiti e la QPU D-Wave supporta il quantum annealing. Non è possibile eseguire un problema progettato per un paradigma su una QPU che supporta l’altro, quindi sarà necessario scegliere tempestivamente la QPU appropriata.

Ogni attività comporterà un addebito per il tipo di QPU utilizzato. L’utilizzo del simulatore comporta una tariffa oraria, fatturata al secondo, con un minimo di 15 secondi. Per ulteriori informazioni, consultate i prezzi di Amazon Braket

Il lancio di Amazon Braket segue le introduzioni di servizi quantistici simili da parte di IBM, Microsoft, QC Ware, Google, Honeywell e altri in quello che sta diventando un mercato in crescita. I ricercatori di Tractica, ad esempio, prevedono che le entrate totali del mercato del quantum computing aziendale raggiungeranno i 9,1 miliardi all’anno entro il 2030, rispetto ai soli 111,6 milioni di dollari nel 2018. “Il mercato globale del quantum computing è guidato in gran parte dal desiderio di aumentare la capacità di modellazione e simulare dati complessi, migliorare l’efficienza o l’ottimizzazione di sistemi o processi e risolvere i problemi con maggiore precisione”, ha affermato Tractica.

Gartner ha definito il calcolo quantistico una delle principali tecnologie potenzialmente dirompenti nei prossimi cinque anni, affermando che l’esecuzione parallela e la scalabilità esponenziale dei computer quantistici significa che eccellono con problemi troppo complessi per un approccio tradizionale, o dove gli algoritmi tradizionali richiederebbero troppo tempo per trovare una soluzione. Settori come quello automobilistico, finanziario, assicurativo, farmaceutico, militare e della ricerca hanno il massimo da guadagnare dai progressi dell’informatica quantistica.