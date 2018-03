Al Mobile World Congress 2018 in scena a Barcellona Vertiv e Telefónica hanno annunciato una partnership globale a lungo termine che promuoverà il risparmio energetico con le più adeguate soluzioni di infrastruttura. Secondo l’accordo, Vertiv fornirà Energy Savings as a Service (ESaaS, risparmio energetico come servizio) ai siti di rete core e di accesso di Telefónica presenti in Europa e in America gestendo tutti gli aspetti, dalla valutazione iniziale del sito fino ai servizi di manutenzione completa per i prossimi dieci anni.

L’accordo prevede inoltre che gli esperti Vertiv conducano audit energetici e forniscano un’ampia gamma di report di valutazione contenenti previsioni sugli indicatori chiave di prestazione (KPI) e sul risparmio energetico di ciascun sito. Includeranno anche una serie di raccomandazioni per ottimizzare le prestazioni, la capacità, la disponibilità e l’efficienza di infrastrutture critiche, al fine di aumentare il risparmio energetico.

Vertiv garantirà un servizio di assistenza a 360°, dalla consulenza alla realizzazione di servizi di manutenzione e di monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attività che non richiederanno alcuna spesa capitale (CAPEX) da parte del cliente. Vertiv sarà responsabile del finanziamento del progetto nell’ambito del contratto ESaaS.

“L’energia e il cambiamento climatico sono al centro delle nostre attività, con l’obiettivo di ridurre il consumo di energia del 50% per unità di traffico e al tempo stesso di migliorare i servizi di infrastruttura e telecomunicazioni. Vertiv ha un ruolo decisivo nel raggiungimento dei nostri successi e siamo convinti che attraverso questa partnership potremo fare ulteriori passi avanti” ha affermato Juan Manuel Caro, Direttore delle Operazioni di Telefónica.

Lo scorso anno Vertiv ha reso disponibile una serie di soluzioni per le infrastrutture efficienti sul piano energetico, inclusi prodotti per la gestione termica, unità di alimentazione a corrente alternata e continua (AC e DC) e sistemi solari ibridi, per supportare l’uso di fonti di energia rinnovabile. Le soluzioni di Vertiv sono state replicate in diversi Paesi, consentendo a Telefónica di raggiungere significativi risparmi energetici. Con questo nuovo accordo globale, Vertiv e Telefónica allineeranno i propri obiettivi di migliorare l’efficienza energetica e sostenere l’innovazione nel mondo.