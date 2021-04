Sostenibilità ambientale: le aziende vogliono migliorare la gestione dell’energia

La pandemia di COVID-19 ha aumentato l’attenzione dei consumatori verso la sostenibilità ambientale e ha stimolato la volontà di pagare di tasca propria (o addirittura di ridurre il proprio stipendio) per assicurarsi un futuro sostenibile, secondo una nuova indagine condotta dall’IBM Institute for Business Value (IBV). Nove consumatori su 10 hanno riferito che la pandemia ha influenzato il loro punto di vista sulla sostenibilità ambientale, posizionandosi al primo posto tra i fattori citati, prima ancora dei disastri ambientali, degli eventi meteorologici e della cronaca sul tema.

Il sondaggio ha anche rivelato alcune importanti differenze di opinione tra i consumatori di aree geografiche diverse: gli americani, ad esempio, sono i meno preoccupati per la sostenibilità del loro stile di vita. Solo il 51% dei consumatori statunitensi, infatti, ha affermato che affrontare il cambiamento climatico è molto o estremamente importante, rispetto alla media del 73% riscontrata negli altri Paesi.

“Notiamo che molte aziende hanno intrapreso passi coraggiosi volti a costruire supply chain trasparenti, migliorare la gestione dell’energia per ridurre le emissioni di carbonio con l’aiuto di tecnologie innovative come AI e Blockchain” ha affermato Murray Simpson, IBM Global Lead for Sustainability, Climate & Transition, IBM Global Business Services.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

L’indagine ha messo in evidenza come la sostenibilità ambientale sia ormai una variabile influente nel modo di fare acquisti e viaggiare e persino nelle decisioni relative alla carriera lavorativa e agli investimenti personali. Molti dipendenti intervistati sono disposti ad accettare uno stipendio inferiore per lavorare per imprese attente alla sostenibilità

Secondo lo studio, il 71% dei dipendenti e delle persone in cerca di occupazione afferma di essere maggiormente attratto da aziende attente alla sostenibilità ambientale. Inoltre, oltre due terzi dell’intera forza lavoro potenziale intervistata sono più propensi a candidarsi e ad accettare lavori presso organizzazioni responsabili dal punto di vista ambientale e sociale, e quasi la metà degli intervistati accetterebbe uno stipendio inferiore per lavorare per tali organizzazioni.

Allo stesso tempo, il 48% dei consumatori intervistati si fida degli impegni dichiarati dalle imprese in relazione alla sostenibilità, e il 64% degli intervistati si aspetta un maggiore controllo pubblico sul rispetto di questi propositi nell’anno a venire. Dal momento che, come evidenziato da uno studio pubblicato a febbraio 2021, 1 dipendente su 4 ha intenzione di cambiare lavoro quest’anno, le aziende affrontano il rischio crescente di perdere i talenti migliori a favore di concorrenti più attenti alla sostenibilità.

Il 48% di tutti gli investitori privati intervistati tiene già conto della sostenibilità ambientale nei propri portafogli di investimento e un ulteriore quinto (21%) afferma che probabilmente lo farà in futuro. Il 59% degli investitori prevede di acquistare o vendere partecipazioni azionarie nei prossimi 12 mesi in base a fattori di sostenibilità ambientale.

Nonostante l’impatto della pandemia COVID-19 sulle finanze di molti individui, il 54% dei consumatori intervistati è disposto a pagare di più per i brand che sono sostenibili e/o responsabili dal punto di vista ambientale. Inoltre, il 55% riferisce che la sostenibilità è una variabile molto o estremamente importante al momento della scelta dell’azienda da cui vogliono acquistare un prodotto o servizio, il 22% in più rispetto ai consumatori intervistati da IBM prima della pandemia. Poco più di 6 su 10 consumatori hanno detto che sono disposti a cambiare le proprie abitudini di acquisto per contribuire a ridurre l’impatto sull’ambiente: i consumatori in India (78%) e Cina (70%) sono i più propensi a modificare le loro tendenze.

Per quanto riguarda i viaggi, quasi un intervistato su tre crede fermamente che le proprie abitudini personali contribuiscano al cambiamento climatico. L’82% dei consumatori a livello globale sceglierebbe infine un’opzione di trasporto più rispettosa dell’ambiente anche se più costosa, ma solo il 64% degli intervistati americani è d’accordo con questa affermazione rispetto al 95% degli intervistati indiani e al 91% di quelli cinesi.