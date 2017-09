Fujitsu ha annunciato la disponibilità di PRIMEFLEX per VMWare Cloud Foundation, la sua prima soluzione software-defined data center per ambienti VMware in grado di velocizzare la creazione di software-defined data centers (SDDC) per fornire un’infrastruttura IT sempre più flessibile e adattabile.

Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX per VMware Cloud Foundation è progettato per semplificare drasticamente il modo in cui le aziende comprano, implementano gestiscono sistemi SDDC di grandi dimensioni. I clienti possono scegliere tra un sistema chiavi in mano integrato o una reference architecture.

Il primo permette ai clienti di realizzare Infrastructure-as-a-Service (IaaS) in grado di entrare in funzione in poche ore grazie al software VMware. L’approccio reference architecture permette invece l’uso di vSAN Ready Nodes pre-qualificati e pre-certificati per VMware Cloud Foundation.

Questa soluzione si rivolge soprattutto ad aziende e service providers che hanno necessità di disporre di ambienti di produzione veloci, servizi di supporto agili e minori costi di gestione. La nuova soluzione è in grado di combinare le alte prestazioni dei server e le piattaforme di Fujitsu con gli switches di Cisco e QCT, integrando le capacità di calcolo, storage e networking Softweare-defined di VMware, così come un sistema di management che permette di gestire risorse fisiche e virtuali.

“La costruzione di un ambiente software-defined è una sfida altamente complessa, che occupa molto tempo e può facilmente portare a commettere errori durante il processo. PRIMEFLEX per VMware Cloud Foundation è il risultato di una stretta collaborazione tra Fujitsu e VMware per creare una soluzione in grado di annullare i rischi e le complessità di un SDDC, riducendo, al contempo, le tempistiche operative di set-up di questa infrastruttura” ha dichiarato a margine dell’annuncio Craig Parker, Head of Integrated Systems per la regione EMEIA di Fujitsu.

Fujitsu PRIMEFLEX per VMware Cloud Foundation è acquistabile presso i Partner SELECT Expert di Fujitsu che hanno specifiche competenze VMware Cloud Foundation, con prezzi che variano a seconda delle caratteristiche del sistema.