L’iperconvergenza come servizio (HCIaaS): gestione diretta dei data center

Un servizio HCIaaS di iperconvergenza gestita può fornire agli operatori di data center vantaggi in termini di costi, carichi di lavoro del personale ridotti e vantaggi in termini di scalabilità legati al cloud.

L’infrastruttura iperconvergente (HCI) ha fatto passi da gigante negli ambienti aziendali e i fornitori hanno risposto con nuovi casi d’uso e scenari di acquisto, inclusa un’opzione di implementazione emergente: HCI as a Service.

L’HCI convenzionale combina server, storage e risorse di rete in un’unica soluzione, fornendo agli utenti un gateway per la gestione semplificata e centralizzata del data center. HCI as a service (HCIaaS) alza la posta in gioco, consentendo agli operatori di data center di adottare HCI in un modo che promette di ridurre le spese generali sia operative, sia finanziarie.

Diversi fornitori di HCI, tra cui VMware, Nutanix, Dell e HPE, offrono un’opzione di servizio gestito, afferma Naveen Chhabra, analista senior presso la società di ricerca IT Forrester. “Fondamentalmente tale opzione trasforma la spesa in conto capitale e l’investimento una tantum in una spesa operativa. Nella maggior parte dei casi, il fornitore gestirà anche le operazioni quotidiane dell’HCI”.

Quando un’organizzazione acquisisce un HCI convenzionale, essenzialmente acquista o affitta hardware e concede in licenza il software che lo fa funzionare, afferma Fred Chagnon, direttore principale della ricerca, settore dei fornitori di servizi IT per la società di ricerca IT Info-Tech Research Group. “HCIaaS combina il prodotto HCI con un modello di impegno in outsourcing, fornendo la capacità di procurarsi l’infrastruttura necessaria, nonché di averla installata e gestita da un unico fornitore”.

In precedenza, nei casi in cui un’organizzazione non disponeva delle competenze necessarie per gestire lo stack HCI, poteva affidare in outsourcing l’operazione a un fornitore di servizi IT esterno che offrisse la capacità come servizio, afferma Chagnon. I fornitori di HCIaaS stanno ora offrendo la possibilità di acquisire l’infrastruttura necessaria e di averla installata e gestita da un unico fornitore. “Se accettiamo il fatto che HCI è la trasformazione dei tradizionali componenti di server, rete e storage in un nodo infrastrutturale all-in-one, HCIaaS è semplicemente un cambiamento nel modo in cui questo blocco viene acquisito”.

In sostanza, HCI as a service elimina la necessità per un’azienda di fornire, gestire e risolvere i problemi della propria infrastruttura di data center. “Non devono più gestire server, reti e così via”, afferma Rajiv Mirani, CTO di Nutanix. “In questo modo i team IT possono concentrarsi sulle loro policy HCI per fornire in modo ottimale le loro applicazioni”.

HCIaaS al lavoro

HCIaaS può essere implementato on-premises o in un cloud pubblico, spiega Amr Ahmed, amministratore delegato nella pratica di consulenza IT e trasformazione tecnologica presso EY. “I reali vantaggi di HCIaaS in sede possono essere realizzati molto più velocemente rispetto al tradizionale HCI on-premises grazie alla semplificazione dell’implementazione e alla facilità di gestione e amministrazione”.

Nel caso di HCIaaS nel cloud pubblico, il fornitore cloud si fa carico di tutto il lavoro amministrativo attraverso le sue capacità interne di automazione e orchestrazione, consentendo alle attività amministrative di funzionare in modo invisibile in background. La distribuzione di HCIaaS nel cloud pubblico offre agilità, scalabilità virtualmente illimitata e tempi di produzione molto più brevi, afferma Ahmed.

Dall’altra parte la distribuzione di HCIaaS con hardware on-premise, e in esecuzione in un cloud privato, offre generalmente una reattività del dispositivo/utente e un’esperienza utente molto migliori, ma può essere messa alla prova da una scalabilità limitata. “HCI supporta già molte delle funzionalità offerte dai fornitori di servizi cloud come il controllo multi-tenancy, una misura di sicurezza messa in atto per impedire agli utenti di manipolare o accedere ai dati da dispositivi pubblici, sconosciuti e non autorizzati” afferma David Linthicum, chief cloud strategy officer della società di consulenza aziendale Deloitte Consulting.

Un hypervisor, fornito anche come servizio, consente agli utenti di eseguire più macchine virtuali, rendendo le VM relativamente facili da distribuire per nuove applicazioni e configurazioni man mano che i requisiti cambiano nel tempo. “Inoltre, i cluster multi-nodo forniscono ridondanza per eliminare i tempi di inattività e lo storage definito dal software elimina il rischio di perdita di dati quando le unità e/o i nodi si guastano”, afferma Linthicum. Infine, poiché HCI è una tecnologia modulare, gli utenti possono scalare la propria infrastruttura per ulteriori risorse di elaborazione, memoria e archiviazione man mano che le loro esigenze aumentano. “Tenete presente che tutto ciò avviene nel cloud”, continua Lithicum.

Come ogni servizio basato su cloud, HCIaaS viene generalmente fatturato in base a un abbonamento. La gestione e la manutenzione delle appliance sono curate dall’azienda fornitrice. “I clienti pagano solo per ciò che utilizzano, inclusi RAM, CPU e storage”, afferma Ahmed. “Con un modello cloud, i prezzi di HCI possono essere flessibili e basati sull’utilizzo orario o mensile”.

Vantaggi di HCI come servizio

Un’attrazione chiave di una soluzione HCIaaS è che gli utenti non sono tenuti ad acquistare alcun hardware o software. “Questo porta con sé molti dei motivi per cui sfruttiamo il cloud computing: risorse su richiesta, scalabilità, migliore efficienza e agilità aziendale”, afferma Linthicum. “Il fine ultimo è risparmiare denaro, facilitare la capacità dell’azienda di cambiare e crescere e far sì che altri gestiscano le operazioni e la manutenzione”.

Il modello HCIaaS si rivolge soprattutto alle organizzazioni che cercano i vantaggi dell’esecuzione di operazioni nel cloud pubblico, inclusa un’infrastruttura rapidamente elastica, nonché i vantaggi intrinseci nell’attingere alle risorse condivise. “Apprezzano anche il fatto che, nel cloud pubblico, non debbano gestire l’infrastruttura; questo onere appartiene al fornitore di servizi cloud”, afferma Chagnon.

Con HCIaaS on-premises, i fornitori stanno posizionando le loro soluzioni come “un’infrastruttura di cloud privato fornita come servizio”, afferma Chagnon. “Con HCIaaS, i clienti ottengono tutti i vantaggi del cloud pubblico in un pacchetto che viene eseguito per loro nel proprio data center”.

Altri importanti vantaggi, afferma Ahmed, includono la rapida implementazione in tutte le posizioni di hosting e una capacità di gestione multi-cloud integrata. Gli utenti possono scegliere tra un’ampia gamma di modelli di prezzo, ottenere un tempo di costruzione ridotto grazie all’automazione e alla standardizzazione e acquisire la capacità di scalare in base a esigenze specifiche semplicemente aggiungendo o rimuovendo nodi.

Le insidie dell’outsourcing dell’infrastruttura

Insieme ai suoi numerosi potenziali vantaggi, HCIaaS presenta anche alcuni notevoli svantaggi associati all’outsourcing dell’infrastruttura. HCIaaS tende a non essere all’altezza quando si tratta di attività che si basano sul controllo fisico, come quando un mandato di conformità impone che i dati debbano essere archiviati in sede, osserva Linthicum.

Chhabra avverte che i contratti di servizio unilaterali possono anche ridurre in modo significativo il valore complessivo e l’attrattiva di HCI come servizio. Un cliente è in genere vincolato a un contratto a tempo determinato con il proprio fornitore di servizi. “Le aziende pensano di poter uscire dal contratto in qualsiasi momento come farebbero nel cloud pubblico, ma non è così facile e semplice in una distribuzione privata on-premises”, spiega Chhabra.

Il modello as-a-service inoltre non solleva le aziende dalla necessità di sviluppare una strategia completa per il data center. “Le aziende devono sempre e comunque pianificare l’applicabilità della tecnologia per il loro caso d’uso aziendale”, afferma Chhabra. “Devono anche pianificare espansioni di capacità ed essere maggiormente coinvolte in tali decisioni e operazioni”.

Casi d’uso di HCIaaS

HCIaaS può essere particolarmente interessante per le organizzazioni che desiderano sfruttare la tecnologia cloud ma che al momento non sono in grado di utilizzare un cloud pubblico a causa della residenza dei dati e/o dei requisiti minimi di latenza. “Senza contare che molte aziende non possiedono l’attitudine tecnica per eseguire e gestire il proprio cloud privato”, afferma Chagnon.

“Tutto ciò che richiede una grande quantità di prestazioni e deve evitare la latenza sarebbe adatto a una soluzione HCIaaS, come i sistemi bancari, l’elaborazione e l’analisi dei dati, l’elaborazione delle transazioni, persino il machine learning e l’intelligenza artificiale”, afferma Linthicum. Altri casi d’uso includono implementazioni di infrastruttura desktop virtuale (VDI) e servizi di localizzazione edge/remota e cloud privato/ibrido, afferma Ahmed.

Alcuni dei casi d’uso più popolari tra i clienti Nutanix sono il consolidamento del data center, il sollevamento e lo spostamento di applicazioni legacy, disaster recovery, lo sviluppo di applicazioni e la fornitura di VDI, afferma Mirani.

Prospettive future: HCI basato su cloud

Il futuro immediato di HCIaaS sembra essere tutt’altro che nuvoloso. “In futuro, riteniamo che più clienti adotteranno un modello basato su abbonamento, in quanto consentirà loro di essere flessibili, pagare solo per ciò che utilizzano e potenzialmente ridurre i costi dell’hardware, in modo simile a un modello di cloud pubblico”, afferma Ahmed. “L’HCI basato su cloud diventerà una soluzione grazie alla quale le organizzazioni potranno uscire dal business dei data center e migliorare i costi operativi, l’agilità e le capacità di time to market”.