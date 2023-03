Gli incendi sono responsabili di un numero ridotto ma significativo di interruzioni dei data center e un’analisi degli incidenti globali evidenzia le continue preoccupazioni sulla sicurezza delle batterie agli ioni di litio e sul loro rischio di combustione. L’uso delle batterie agli ioni di litio (Li-ion) nei data center è in crescita. Oggi comunemente utilizzate nei gruppi di continuità, secondo la società di consulenza Frost & Sullivan rappresenteranno entro il 2025 il 38,5% del mercato delle batterie per data center, rispetto al 15% del 2020.

L’adozione delle batterie agli ioni di litio è dovuta all’ingombro ridotto, alla manutenzione più semplice e alla maggiore durata rispetto alle batterie al piombo. Inoltre, l’accumulo di energia agli ioni di litio è un componente chiave nella distribuzione di energia rinnovabile, secondo l’Uptime Institute, che offre servizi di resilienza, consulenza per la costruzione e la gestione di data center e servizi di certificazione.

Tuttavia, avverte Uptime, le batterie agli ioni di litio presentano un rischio di incendio maggiore rispetto alle batterie al piombo regolate da valvole. Nella sua analisi annuale sull’affidabilità dei data center, Uptime ha rilevato che il 7% delle interruzioni è stato causato da incendi. I problemi di connettività, che includono problemi con la fibra, il software di rete e la configurazione, sono la causa principale con il 29% delle interruzioni segnalate pubblicamente.

“Ogni volta che facciamo queste indagini, scopriamo che gli incendi, seppur pochi numericamente, non scompaiono” ha dichiarato Andy Lawrence, direttore esecutivo della ricerca di Uptime, durante una videoconferenza per discutere la nuova ricerca sulle interruzioni di servizio dell’azienda. La protezione antincendio è sempre stata una sfida per quanto riguarda le batterie e il fenomeno del thermal runaway, che avviene quando il calore si accumula in una batteria più velocemente di quanto possa essere dissipato.

Nel corso del tempo, l’industria ha acquisito una migliore comprensione delle cause del thermal runaway nelle batterie al piombo e “ha sviluppato circuiti di carica intelligenti che migliorano il rilevamento e prevengono i problemi” ha dichiarato Chris Brown, CTO di Uptime. “Abbiamo imparato molto nel corso degli anni con le batterie al piombo. Ora entrano in scena gli ioni di litio ed è una cosa completamente diversa”, ha detto Brown.

Valutare i pro e i contro dell’utilizzo delle batterie agli ioni di litio

Le batterie agli ioni di litio bruciano più rapidamente di quelle al piombo e, se l’unità di contenimento della batteria viene danneggiata, non reagiscono bene con l’ossigeno o l’acqua. “Ci stiamo rendendo conto che al momento non comprendiamo completamente e realmente tutte le modalità di guasto delle batterie agli ioni di litio e i circuiti di ricarica non sono in grado di affrontarle tutte”, ha dichiarato Brown.

Come per qualsiasi altra batteria, una volta che una batteria agli ioni di litio inizia a bruciare, è difficile da spegnere. “Brucerà fino a quando non esaurirà tutta la sua energia, e gettarci sopra dell’acqua non è di grande aiuto. Forse impedisce che si diffonda, ma non aiuta”, continua Brown. “E il fatto che bruci in modo molto più intenso rispetto alle batterie al piombo significa che causerà molti più danni. Brucia molto più a lungo perché immagazzina molta più energia. Questo è il problema che stiamo riscontrando con gli ioni di litio ovunque”.

In risposta, le autorità locali e le agenzie di regolamentazione stanno adottando requisiti relativi allo stoccaggio delle batterie agli ioni di litio. Brown consiglia agli operatori dei data center di prestare molta attenzione alla progettazione delle strutture se le batterie agli ioni di litio fanno parte del piano.

“Se si prevede l’uso di batterie agli ioni di litio, bisogna assolutamente separarle in un locale apposito“, ha affermato Brown. Un locale batterie dovrebbe avere almeno un paio di pareti e soffitti ignifughi e gli operatori dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di un sistema antincendio a schiuma “perché almeno la schiuma soffoca l’incendio e aiuta a spegnerlo, mentre l’acqua si limita a evitare che si propaghi”. Alla domanda sull’uso di batterie distribuite, rispetto a un sistema UPS centralizzato con banchi di batterie, Brown consiglia cautela.

In passato, l’approccio convenzionale consisteva nel rimuovere ogni tipo di unità infiammabile dalla sala dati stessa. Ora, con l’installazione di batterie distribuite nei rack e negli UPS montati su rack, gli operatori dei data center devono soppesare i vantaggi in termini di efficienza energetica delle batterie agli ioni di litio distribuite rispetto ai rischi di incendio.

“L’aspetto positivo è che se dovessero prendere fuoco, si tratta di batterie molto più piccole, quindi si potrebbe riuscire a circoscrivere il problema a pochi rack. Tuttavia, ci sarà del fumo e, alla fine, tutti i rack che si trovano nelle vicinanze risucchieranno alcuni di quei detriti. E anche se non causerà guasti oggi, questo porterà a guasti prematuri in futuro”. Secondo Brown, le persone devono affrontare la questione con molta attenzione, effettuare un’analisi costi-benefici e fare ciò che è meglio per loro. “Ma la mia raccomandazione è di togliere le batterie dalla sala dati. È la cosa più affidabile e resiliente che si possa fare”.

Recenti incendi di data center imputati alle batterie agli ioni di litio

Lawrence ha fatto riferimento a casi in cui le batterie agli ioni di litio sono sospettate di essere la causa degli incendi dei data center. Uno degli incidenti più noti si è verificato all’inizio del 2021, quando il più grande provider di cloud con sede in Europa, OVHcloud, ha subito un incendio catastrofico che ha distrutto uno dei suoi data center a Strasburgo e danneggiato quello vicino. Un centro dati Maxnod in Francia ha subito un incendio devastante il 28 marzo 2023 e “crediamo che sia stato causato da un incendio di batterie agli ioni di litio”, ha dichiarato Lawrence.

L’incendio di una batteria agli ioni di litio è anche la causa di un grave incendio avvenuto il 15 ottobre 2022 in un centro di colocazione della Corea del Sud di proprietà di SK Group e gestito dalla sua filiale C&C. L’incendio nel data center di SK C&C sarebbe scoppiato in una stanza delle batterie e avrebbe colpito le attività delle principali aziende tecnologiche della Corea del Sud. “La maggior parte della Corea del Sud ha subito un’interruzione del servizio di otto ore. Gli amministratori delegati si sono dimessi. Sono state avviate indagini governative e molteplici azioni legali collettive”, ha dichiarato Uptime.

“L’incidente di SK C&C ha messo offline decine di migliaia di server, compresa l’infrastruttura IT che gestisce la piattaforma di messaggistica e single sign-on più popolare della Corea del Sud, KakaoTalk” ha scritto Daniel Bizo, direttore della ricerca di Uptime. “L’interruzione ha mandato in tilt il sistema integrato di pagamento mobile, l’app di trasporto, la piattaforma gaming e il servizio di streaming audio”, ha scritto Bizo. “L’interruzione ha colpito anche il gigante nazionale del cloud Naver (il ‘Google della Corea del Sud’), che ha segnalato l’interruzione dei suoi servizi di ricerca online, shopping, media e blogging”. KakaoTalk ha attribuito la causa dell’incendio alle batterie agli ioni di litio utilizzate nell’impianto, ma SK Group non ha ancora divulgato le sue conclusioni ufficiali.