In qualità di soci fondatori, Microsoft, Equinix Italia, Rai Way, Data4, STACK Infrastructure, Digital Realty, Vantage Data Centers e CBRE hanno annunciato la nascita di IDA (Italian DataCenter Association), la prima associazione dei costruttori e operatori di data center in Italia.

L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un processo di affermazione costante del ruolo dei data center come dimostra l’andamento di crescita del settore, con le stime dell’Osservatorio del Politecnico di Milano che parlano di un fatturato in Italia di circa 3 miliardi di euro per un totale di 190 data center (se ne stimano 204 entro il 2025) per una potenza installata complessiva di 300MW. Inoltre, con una quota di mercato del 9% a livello EU, l’Italia si aggiudica il quarto posto nella classifica dei Paesi europei per importanza dei data center.

IDA nasce con l’intento di mettere insieme le aziende più rilevanti del settore per costruire uno spazio comune da cui operare per il riconoscimento e lo sviluppo di un’industria dei data center forte ed efficiente in Italia. L’associazione si propone infatti di mettere in campo tutti gli sforzi necessari per contribuire a fare dell’Italia la sede ideale, non solo a livello europeo ma anche a livello globale, dove rafforzare la presenza di data center. Grande parte del lavoro di IDA sarà proprio rivolto a favorire l’attivazione di processi che facilitino la costruzione di data center che siano sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.

La mission di IDA è anche quella di diventare un vero riferimento per il settore che non solo si faccia portavoce a livello istituzionale delle esigenze delle aziende che ne fanno parte, ma che contribuisca anche a definire standard, norme, know-how del comparto e promuovere la formazione del talento. L’associazione lavorerà infatti a 360 gradi, occupandosi da un lato di formazione e sviluppo delle competenze necessarie per operare in modo altamente professionale nel settore e, dall’altro lato, portando avanti progetti di ricerca ed evangelizzazione per promuovere la collaborazione con tutti gli attori e le organizzazioni della filiera.

“Oggi non c’è business senza digitale. Forti di questa convinzione, abbiamo deciso di dare vita a un’associazione che contribuisca in modo determinante alla digitalizzazione del Paese. Abbiamo una missione importante, che consiste proprio nell’accelerare lo sviluppo digitale del territorio italiano attraverso una presenza sempre più consistente di data center. Per fare questo, intendiamo lavorare intensamente sia sull’aspetto dell’education, generando nuovi posti di lavoro altamente professionalizzanti, sia quello della sostenibilità ambientale” ha dichiarato Emmanuel Becker, Presidente di IDA e Amministratore Delegato di Equinix Italia.