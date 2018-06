Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato una famiglia di soluzioni edge-to-cloud basate sulle proposte HPE Edgeline Converged Edge Systems per aiutare le aziende a semplificare gli ambienti di hybrid IT. Utilizzando le medesime applicazioni enterprise a livello edge, nei data center e nel cloud, queste soluzioni permettono alle aziende di capitalizzare con maggior efficienza gli enormi volumi di dati creati presso siti remoti e distribuiti come fabbriche, impianti estrattivi o reti di distribuzione dell’energia.

Secondo Gartner entro il 2022 il 75% dei dati generati dalle aziende verrà creato e trattato all’esterno del data center centralizzato tradizionale o del cloud quale conseguenza di progetti di digital business, percentuale in crescita da meno del 10% del 2018. Per poter sfruttare completamente questi dati e agire in tempo reale, le aziende devono utilizzare le applicazioni enterprise in prossimità del punto in cui i dati vengono creati, ovvero all’edge.

Le nuove soluzioni edge-to-cloud di HPE permettono di utilizzare senza modifiche il software enterprise prodotto da partner come Citrix, Microsoft, PTC, SAP e SparkCognition sia sulle unità HPE Edgeline Converged Edge Systems, sia all’interno dei data center e sulle piattaforme cloud. Questa capacità permette ai clienti di mettere a frutto il valore dei dati generati all’edge per aumentare l’efficienza operativa, creare nuove customer experience e introdurre nuovi flussi di ricavi. Allo stesso tempo le soluzioni edge-to-cloud basate su HPE Edgeline semplificano la gestione dell’ambiente IT ibrido dal momento che la stessa applicazione e lo stesso software di gestione possono essere utilizzati indifferentemente dall’edge al cloud.

HPE ha inoltre annunciato il kit opzionale HPE Edgeline Extended Storage Adapter, che aggiunge fino a 48 terabyte di storage software-defined alle unità HPE Edgeline Converged Edge System. Questa estensione è adatta a casistiche d’uso a consumo intensivo di storage come intelligenza artificiale (AI), analisi video o database all’edge e fa leva su tool standard per la gestione storage come Microsoft Storage Spaces, HPE StoreVirtual VSA e VMware vSAN.

In stretta collaborazione con i propri partner software, HPE mette a disposizione architetture collaudate e convalidate per l’implementazione e il funzionamento dei seguenti stack software sulle unità HPE Edgeline EL1000 e EL4000 Converged Edge Systems in combinazione con deployment su cloud e all’interno di data center: tecnologie Microsoft SQL Server e Azure, software SAP HANA, PTC ThingWorx, SparkCognition’s SparkPredict e Citrix XenApp/XenDesktop.

Facendo girare queste applicazioni associate a livelli enterprise di prestazioni, gestibilità e sicurezza dall’edge fino al cloud, le nuove soluzioni HPE permettono ai clienti di:

• Promuovere l’innovazione di business mediante processi real-time a livello edge – Le unità HPE Edgeline Converged Edge System rappresentano la prima piattaforma del settore a far convergere in un unico sistema la tecnologia IT e quella operativa (sistemi di controllo, acquisizione dati e reti industriali) di classe enterprise. Le nuove soluzioni edge-to-cloud permettono ai clienti di avvalersi di capacità avanzate di analytics, AI e IoT presso siti remoti come impianti estrattivi, fabbriche e campi eolici per minimizzare i fermi delle apparecchiature, incrementare l’automazione e creare nuovi modelli di business.

• Velocizzare azioni e controlli attraverso l’azienda e la supply chain – Adottare i medesimi stack applicativi in ambito edge, nei data center e nel cloud significa semplificare la condivisione di insight e dati critici dall’edge a tutti i siti per mettere in correlazione i dati, implementare il deep learning e coordinare i processi. Per esempio, alcuni dati relativi alla manutenzione predittiva provenienti da vari impianti estrattivi potrebbero essere aggregati e analizzati centralmente per programmare la manutenzione degli impianti in maniera intelligente.

• Semplificare l’hybrid IT – Le soluzioni edge-to-cloud di HPE riducono la complessità e i costi amministrativi dal momento che le piattaforme periferiche possono essere finalmente gestite con gli stessi tool e processi di amministrazione di HPE e dei suoi partner già utilizzati all’interno dei data center. Proprio come i sistemi IT HPE per il data center, anche le unità HPE Edgeline Converged Edge System sono dotate di soluzioni per la gestione di sistema prodotte da HPE che mettono a disposizione gli strumenti necessari a massimizzare la continuità operativa, le prestazioni e la sicurezza da qualsiasi punto del mondo.