Gruppo Policlinico di Monza e Nutanix: intesa vincente

Il Gruppo Policlinico di Monza, struttura sanitaria privata da sempre all’avanguardia nell’utilizzo di dispositivi diagnostici di ultima generazione, ha scelto la tecnologia iperconvergente di Nutanix per creare un’infrastruttura a prova di futuro. La struttura monzese si è trovata di fronte all’esigenza di far crescere l’infrastruttura IT di alcuni CED delle strutture di gruppo, indirizzando allo stesso tempo i requisiti di sicurezza, affidabilità e disaster recovery in ottica GDPR. Per far fronte a tali necessità, era dunque necessaria una nuova soluzione iperconvergente che fosse affidabile, flessibile e sicura. Alla fine è stata scelta la soluzione di Nutanix,

“L’effettiva entrata in produzione dell’infrastruttura è avvenuta con un downtime e un impatto minimi per l’utenza grazie anche agli strumenti sviluppati da Nutanix. Quando ne abbiamo avuto la necessità, siamo stati supportati direttamente dalla casa madre” ha sottolineato Marco Bertolini, Responsabile dei sistemi informativi di Gruppo Policlinico di Monza.

L’infrastruttura Nutanix è controllata centralmente grazie al software Prism Central a cui sono connessi i dodici cluster basati su hardware NX: otto cluster di produzione da tre nodi e quattro cluster dedicati al disaster recovery (da tre e quattro nodi). Ogni sede ha nel proprio datacenter un cluster che viene replicato a intervalli specifici nel sito di disaster recovery mediante rete MPLS. A oggi l’infrastruttura è mista, e prevede l’utilizzo di hypervisor VMware e AHV. La soluzione tecnica è stata progettata e implementata da IT Impresa, azienda italiana certificata Nutanix con sedi a Cremona, Monza, Fidenza e Torino.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Sin da subito la soluzione iperconvergente di Nutanix ha portato a un incremento della sicurezza dei dati grazie allo storage distribuito che garantisce la ridondanza e alla possibilità di effettuare snapshot a livello di storage a intervalli di pochi minuti. Grazie all’implementazione dei siti di disaster recovery i tempi di RPO (Recovery Point Objective) e RTO (Recovery Time Objective) sono diminuiti dell’80% in media, mentre le prestazioni delle VM ospitate sono incrementate mediamente del 40%, con tempi di backup dimezzati.

Inoltre, con Nutanix, si è ulteriormente semplificata l’attività di manutenzione, aggiornamento e troubleshooting, il tutto tramite l’interfaccia di management unificata che comprende tutti i cluster del gruppo. La soluzione iperconvergente Nutanix ha inoltre permesso di ridurre di circa il 60% lo spazio occupato nei data center, avendo eliminato SAN e server blade. Infine, grazie all’infrastruttura Nutanix, durante il periodo Covid-19 il gruppo Policlinico è riuscito a migliorare l’efficienza delle attività dei propri collaboratori in smart working.

“Stiamo valutando la possibilità di abbandonare i prodotti precedenti per il backup a lungo termine in favore della soluzione di un partner Nutanix, HYCU, che offre un prodotto altamente integrato con l’ambiente AHV. Allargando l’orizzonte temporale, avremmo intenzione di espandere i cluster aggiungendo altri nodi, migliorando ulteriormente le prestazioni delle singole installazioni, adeguandole alle eventuali crescenti necessità”, conclude Bertolini.