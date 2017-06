Aruba ha annunciato nelle scorse ore la pre-apertura a Ponte San Pietro (Bergamo) del più grande data center campus d’Italia. Global Cloud Data Center è stato progettato e realizzato con l’obiettivo di superare gli standard di mercato in termini di affidabilità e performance e di coprire ogni esigenza anche in termini d’espansione futura, data la vastità dell’area (200.000 mq).

Dal singolo server dedicato a soluzioni infrastrutturali complesse sia fisiche sia cloud, passando per la progettazione di cage, sale dati ed interi data center dedicati, soluzioni di disaster recovery e business continuity, fino ad arrivare al completo outsourcing dell’infrastruttura, oltre a tutte le facility disponibili a completamento dell’offerta, come ad esempio connettività multicarrier, routing e fornitura hardware.

Global Cloud Data Center, i cui servizi sono rivolti a grandi aziende, Pubblica Amministrazione, operatori IT e PMI, Enti locali, system integrator e Telco, è collegato con i principali carrier nazionali ed internazionali e dispone di un’infrastruttura dark fiber proprietaria con capacità di trasporto pressoché illimitata.

Nella nuova area l’approvvigionamento energetico sarà garantito da connessioni multiple a una centrale idroelettrica e a un impianto fotovoltaico, entrambi di proprietà. Inoltre, un sistema di raffreddamento geotermico ad altissima efficienza consente di ottenere la massima resa con un impiego di potenza energetica molto ridotto. Tutti gli impianti sono stati progettati e costruiti per soddisfare i massimi livelli di resilienza previsti dal livello Rating 4 (former Tier 4) di ANSI/TIA 942-A.

Il primo data center dell’area è attivo e oltre 4 MW di potenza dei 90 MW previsti per l’intero campus sono già stati venduti e sono completamente funzionanti. La sua piena operatività sarà raggiunta nel corso dell’estate e la sua inaugurazione avverrà il 5 ottobre 2017.

“Abbiamo concepito Global Cloud Data Center con l’obiettivo di non avere limiti di spazio e di risorse e abbiamo voluto realizzarlo completamente ecosostenibile, pensando all’ambiente ma anche alla convenienza di limitare i consumi, elevando gli standard di affidabilità e sicurezza in modo da eccedere i massimi livelli di certificazione in ambito data center” ha dichiarato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba.