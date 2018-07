Equinix ha annunciato di aver completato l’espansione di ML2 e ML3, i due data center multi-tenant situati a Milano. Questa espansione contribuirà a supportare la crescente richiesta di servizi di interconnessione che è alla base della trasformazione digitale in atto nella gran parte delle aziende italiane.

Inoltre, come parte del più ampio progetto di espansione di Equinix in Italia, l’azienda annuncia di aver ampliato e spostato i propri uffici nello stesso complesso che ospita il data center ML2, situato nel centro di Milano. Equinix è infatti presente nell’area milanese con tre data center International Business Exchange (IBX), ovvero ML2 Savona, ML3 Basiglio e ML4 Cascia; una posizione strategica che si trova al crocevia delle connessioni sottomarine tra l’estremo oriente, il medio oriente e la dorsale atlantica con gli USA.

ML2 è un data center Equinix IBX che offre opportunità di interconnessione con un ecosistema business composto da operatori di rete, fornitori di servizi cloud, istituzioni finanziarie e aziende leader in Europa. La connettività a bassa latenza lo rende una soluzione molto ricercata dai system integrator e dai fornitori di servizi gestiti di qualsiasi dimensione. ML2 è progettato in modo tale da ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre al minimo le emissioni di CO2 e utilizza anche altre tecnologie energeticamente efficienti per alimentare gli impianti di back-up. ML3, che ospita l’Internet Exchange di Equinix in Italia, è stato aperto nel 2009 ed è stato ora ampliato per offrire maggiore capacità e flessibilità.

Equinix continua inoltre a svolgere un ruolo importante nell’aiutare le aziende a estendere le proprie operazioni IT verso il confine digitale attraverso l’interconnessione di persone, luoghi, cloud e dati. I servizi Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric) per il cloud privato ed Equinix Internet Exchange per il cloud pubblico continueranno a essere offerti dall’azienda per supportare la domanda sempre più crescente di capacità di interconnessione necessaria per accelerare le prestazioni aziendali.

Equinix Cloud Exchange (ECX) Fabric è una soluzione che consente l’interconnessione senza soluzione di continuità, on-demand e con accesso diretto a più cloud e a più reti in tutto il mondo. Unendo insieme i fornitori di servizi cloud con le aziende che utilizzano questi servizi, e consentendo loro di stabilire connessioni private ad alte prestazioni, ECX Fabric fornisce alle aziende l’accesso diretto ai servizi di cui hanno bisogno per costruire sofisticate soluzioni cloud ibride all’interno dei data center IBX di Equinix.

Equinix Internet Exchange consente invece ai driver di traffico Internet, inclusi i fornitori di servizi Internet e di contenuti, di effettuare il peering del traffico in modo facile ed efficace ed espandere le operazioni a livello globale. È il principale provider di Internet Exchange al mondo e provvede alla maggior parte delle reti sostenendo la maggior parte del traffico, nella maggior parte delle location. Insieme a servizi aggiuntivi inclusi nel portfolio Equinix, tra cui Cross Connects ed Equinix Connect, Equinix offre una suite di servizi completa che fornisce alle reti IP la più alta qualità e le più basse opzioni di TCO per la gestione e lo scambio del traffico IP. Dato che Equinix espande la propria presenza globale, offrirà questa suite completa di servizi di interconnessione all’interno di ogni area metropolitana in cui opera l’azienda.