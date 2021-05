Downtime di un data center: un webinar AiCARR aiuta ad affrontarlo

AiCARR ha annunciato per il 10 giugno 2021 un Webinar per meglio comprendere i complessi processi coinvolti quando si verifica il downtime in un data center.

AiCARR ha annunciato per il 10 giugno 2021 un webinar per meglio comprendere i complessi processi coinvolti quando si verifica il downtime in un data center e analizzare insieme ad esperti del settore metodologie progettuali, sistemi e metodologie di conduzione degli impianti che aiutino gli operatori di data center a rimanere resilienti ed efficienti.

Potrebbe essere già successo di aver visto il risultato finale di un’interruzione del data center quando le nostre app o il nostro sito web preferito non funzionano, ma cosa sta realmente accadendo dietro le quinte? Non poter accedere a un sito Web per poche ore potrebbe essere scomodo per alcuni siti, come i social media, ecc., ma per altri, come una compagnia aerea, quel tempo di inattività può costare milioni di entrate perse e danni cruciali alla reputazione.

L’aumento delle temperature estive, le energie rinnovabili più intermittenti nella rete, insieme a sistemi IT sempre più complessi, contribuiscono a rendere più probabili tali interruzioni. Nel corso del webinar saranno messe a disposizione informazioni utili per garantire la continuità di funzionamento di un impianto di raffreddamento per data center partendo dalle metodologie di progettazione che si rifanno alla classificazione in TIERS di un data center.

Saranno analizzati i principi di base di tale classificazione, la progressione della funzionalità/resilienza in base al TIER di classificazione con particolare focus sulla manutenibilità dei sistemi e gli impatti che le varie tipologie di impianto di condizionamento possono avere rispetto a tale classificazione.

Per partecipare gratuitamente all’incontro tecnico è necessario iscriversi qui entro l’8 giugno 2021. A tutti gli iscritti sarà inviato in tempo utile il link per l’accesso al webinar dall’indirizzo mail messenger@webex.com.

AiCARR avvisa che ai fini del rilascio dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi on-line, tutti gli Ingegneri e i Periti Industriali che ne hanno fatto richiesta in fase di iscrizione dovranno seguire l’evento per tutta la sua durata (100% di attenzione) in quanto la piattaforma utilizzata tiene traccia dell’attenzione del partecipante.

Nel caso di utilizzo di doppio schermo, il passaggio da uno schermo all’altro è considerato come mancanza di attenzione così come la visualizzazione di altre pagine o programmi durante l’evento. Il report finale generato in automatico dalla piattaforma al termine dell’evento dà evidenza della percentuale di attenzione per ogni partecipante, e costituisce l’unica attestazione valida in caso di controllo da parte del CNI e del CNPI.