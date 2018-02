Dell EMC ha annunciato l’espansione del proprio sistema di infrastruttura convergente con l’aggiunta del sistema di nuova generazione Dell EMC VxBlock System 1000, già disponibile a livello globale attraverso Dell EMC e i suoi partner di canale. Dell ha progettato questo sistema per supportare workload di ogni genere e offrire una selezione più ampia di storage array, di soluzioni per la protezione dei dati e di opzioni di computing rispetto ai modelli VxBlock System di precedente generazione.

Il design all-in-one di questo nuovo sistema estende la promessa delle infrastrutture convergenti semplificando ulteriormente la gestione del ciclo di vita dell’infrastruttura IT attraverso una pre-convalida approfondita, che libera lo staff IT da attività amministrative e che lascia più tempo disponibile da dedicare a progetti di innovazione business di maggior valore.

Rispetto ai modelli Dell EMC VxBlock System di precedente generazione, il nuovo VxBlock 1000 propone miglioramenti nelle seguenti aree:

Agilità di business

Per la prima volta i clienti possono combinare quattro tipologie di storage array (Dell EMC Unity, VMAX, XtremIO e Isilon) e optare per i rack server Cisco UCS C-Series e i blade server Cisco UCS B-Series oltre a una vasta gamma di prodotti Dell EMC per la protezione dei dati, il tutto all’interno di un unico sistema. Rispetto alle generazioni precedenti, il nuovo VxBlock 1000 aumenta la scalabilità server del 56% (da 512 a 800 server) ed è in grado di supportare fino a dieci storage array.

Efficienza del data center

Riunendo in pool una varietà di risorse all’interno di un unico sistema, i clienti possono allocare e riallocare risorse storage, di dati e di calcolo verso applicazioni specifiche in base ai mutamenti dei requisiti di business e dei workload, anziché dover utilizzare e gestire più sistemi eterogenei.

Semplicità operativa

Il supporto nativo di tecnologie miste aumenta la semplicità dell’infrastruttura fisica, dell’amministrazione infrastrutturale e della gestione del ciclo di vita riducendo gli ingombri all’interno del data center (meno cabinet, switch LAN e SAN, alimentatori e hardware e software per la gestione di sistema). Oltre ad aver meno componenti da dover gestire e supportare quotidianamente, VxBlock 1000 può infine ridurre fin del 75% i tempi complessivi della gestione del ciclo di vita di molteplici tecnologie.