Certificazione ANSI/TIA-942 per il datacenter di SUPERNAP Italia

SUPERNAP Italia è la prima azienda in Italia ad aver ottenuto la certificazione triennale ANSI/TIA-942 Rated 4 Site/Facilities (DCCC) per il suo datacenter. Questa certificazione si aggiunge a quella ANSI/TIA-942 Rated 4 Design (DCDV) ottenuta a settembre 2020 e a quelle precedentemente ottenute da ISO, l’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, relative a tolleranza ai guasti, gestione ambientale, gestione della sicurezza delle informazioni, gestione energetica e gestione della salute e sicurezza.

La certificazione ANSI/TIA-942 Rated 4 viene rilasciata da EPI, il primo e attualmente l’unico Conformity Assessment Body (CAB) accreditato dalla Telecommunications Industry Association (TIA), un’organizzazione accreditata dall’American National Standards Institute (ANSI) che sviluppa standard industriali per una vasta gamma di tecnologie di comunicazione. Tra questi c’è l’ANSI/TIA-942, il più completo e seguito standard di progettazione e costruzione di strutture per datacenter al mondo.

L’ANSI/TIA-942 si rivolge non solo ai sistemi elettrici e meccanici, ma include anche l’architettura delle telecomunicazioni e della rete, la progettazione elettrica, la ridondanza del sistema, la gestione dei rischi, il controllo ambientale, il risparmio energetico, l’ubicazione del sito, l’architettura, la sicurezza antincendio, la sicurezza fisica e altro ancora. Lo standard offre piena trasparenza, permettendo al pubblico di accedere e rivedere i requisiti di progettazione e i criteri di controllo. È anche l’unico standard per strutture di datacenter con uno schema di accreditamento ufficiale per garantire la qualità della revisione e del certificato.

“La certificazione TIA-942 Rated 4 Facilities è la valutazione più alta che convalida che l’infrastruttura del sito di SUPERNAP Italia è completamente fault-tolerant con differenti percorsi di distribuzione indipendenti che sono tutti attivi. La struttura è in grado di fornire il più alto livello di protezione per i clienti con attività mission-critical, dove evitare il downtime è essenziale” ha spiegato Edward Van Leent, Presidente e CEO di EPI Group of Companies. “Siamo lieti di essere stati nuovamente incaricati da SUPERNAP Italia per il progetto di certificazione e, come l’anno scorso, siamo rimasti colpiti dalla precisione e dall’attenzione ai dettagli che l’intero staff applica in ogni aspetto della gestione del datacenter e dalla cura dei propri clienti.”