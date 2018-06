Aruba ha annunciato la soluzione Software-Defined Branch (SD-Branch), un nuovo approccio studiato per supportare i clienti nel processo di modernizzazione delle reti delle sedi distaccate per rispondere ai requisiti in evoluzione di cloud, IoT e mobilità. L’integrazione di nuove soluzioni di rete SD-WAN cablate e wireless, gestite via cloud e protette dall’applicazione di policy contestuali, aumenta significativamente la capacità dei professionisti IT nel fornire maggiori livelli di disponibilità di rete e performance applicative, riducendo sensibilmente il tempo richiesto per la gestione e i costi fissi e variabili.

L’afflusso di dispositivi mobili e IoT, il crescente affidamento sulle applicazioni basate su cloud e la compressione dei budget IT stanno avendo un profondo impatto sulle organizzazioni IT. Gli operatori presenti nelle sedi distaccate devono inoltre affrontare crescenti livelli di complessità e inefficienza avvalendosi di molteplici tool di produttori differenti per gestire reti e sicurezza.

La soluzione Aruba SD-Branch integra i nuovi Aruba Branch Gateway per implementare un unico punto di applicazione delle policy per le reti SD-WAN cablate e wireless, usando la piattaforma di gestione cloud Aruba Central per dotare le sedi remote di connettività sicura e semplificata su vasta scala. Questa soluzione unificata e realizzata su misura costituisce un significativo passo avanti rispetto alle proposte SD-WAN, grazie anche ai dispositivi più compatti, alla razionalizzazione del deployment di installazioni distribuite su vasta scala e alla riduzione dei costi della connettività WAN per le sedi distaccate.

I principali vantaggi della soluzione Aruba SD-Branch sono:

Semplicità su scala enterprise: la gestione basata su cloud consente di effettuare centralmente da remoto il provisioning e l’amministrazione delle connessioni cablate e wireless presenti nella sede distaccata e delle connessioni WAN e Internet disponibili nell’infrastruttura SD-WAN. Questo permette all’IT di implementare rapidamente nuovi servizi e modifiche alla rete all’interno di ambienti distribuiti di grandi dimensioni senza dover ricorrere a risorse IT on-site.

le soluzioni per la sicurezza Aruba dispongono di funzionalità per l’applicazione di policy intra-branch e WAN automatizzate e granulari. Nuovi partner tecnologici che partecipano al programma Aruba 360 Security Exchange forniscono protezione dalle minacce e firewall via cloud. Esperienza ottimizzata nelle sedi distaccate: la consapevolezza contestuale di applicazioni, utenti e dispositivi permette di ottenere QoS granulari all’interno della sede remota e attraverso la WAN per applicazioni SaaS, per le UC mobili e per altre applicazioni remote. Ciò semplifica il modo in cui il traffico LAN e WAN viene prioritizzato e instradato internamente ed esternamente alle sedi distaccate così da fornire un’esperienza omogenea indipendentemente da ruolo dell’utente, tipologia di dispositivo o location.

I professionisti IT possono integrare le nuove funzionalità SD-WAN all’interno delle reti delle loro sedi distaccate senza dover aggiornare gli access point e gli switch Aruba. La soluzione Aruba SD-Branch è infatti fornita nell’ambito di Aruba Central con licenze in abbonamento applicate a un branch gateway presso ciascun sito e a un headend gateway installato centralmente. I prezzi di listino dell’hardware partono da 1.495 dollari per gateway, mentre gli abbonamenti partono da 450 dollari per gateway all’anno. Le consegne ai clienti inizieranno nel luglio 2018.