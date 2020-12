Gestione e manutenzione dei Data Center con il monitoraggio remoto digitale

Rispetto a 10 anni fa il numero di unità dati / notifiche delle moderne infrastrutture di alimentazione e raffreddamento dei Data Center sono quasi triplicate.

I tradizionali servizi di monitoraggio remoto dei Data Center sono disponibili da anni, ma non sono stati progettati per sostenere un volume di dati e dei relativi allarmi di tale entità, tanto meno per estrarre da tali dati informazioni utili.

Questo white paper descrive come la presenza di nuovi trend sul lato applicativo stia ridefinendo i requisiti del servizio di monitoraggio e quali vantaggi si avrà nella gestione e nella manutenzione dei Data Center.