I data center più strani del mondo tra ghiaccio, sabbia e acqua

Nell’era dei big data aziende di ogni settore stanno incontrando sempre nuove esigenze in materia di gestione dello storage. I data center fioriscono numerosi e spesso in location all’apparenza impensabili per rispondere a bisogni di spazio, risparmio energetico e sostenibilità. Dal caldo del deserto, al freddo del circolo polare, Kingston Technology ha stilato una carrellata dei cinque data center più strani del mondo, oltre a un esempio italiano particolarmente virtuoso.

1 – L’ex bunker atomico

Il Pionen White Mountains merita sicuramente un posto d’onore. A circa 30 metri sottoterra e a pochi chilometri da Stoccolma si trova infatti questo ex bunker atomico riconvertito in data center da Banhof, un provider di servizi internet svedese. La location è così incredibile da sembrare uscita da un film, a metà tra rifugio per i superstiti a un’apocalisse e un covo per agenti di spionaggio: cascate, led multicolori, piante ovunque e nebbiolina artificiale compresa. Questo luogo che sembra rimasto sospeso agli anni 70 in passato aveva attratto anche l’attenzione di Wikileaks, che aveva reso questo immenso data center la sua centrale operativa.

2 – Nel bel mezzo del deserto

Non solo le luci e i suoni del parco giochi per adulti più famoso al mondo. Il deserto del Nevada custodisce infinite sorprese: a pochi chilometri da Las Vegas, sorge infatti SuperNap, il più potente e strategico data center degli USA. Ci sono dei motivi precisi per cui si trova in questa landa desolata; nel deserto del Nevada si snodano infatti anche migliaia di cavi di interconnessione delle Telco statunitensi, che rendono la zona una delle più interconnesse della nazione e forse del mondo. Inoltre, l’area di Las Vegas è una delle poche negli Stati Uniti a non aver mai subito particolari catastrofi naturali come terremoti, uragani e tifoni; non ultimo nella zona l’energia è facilmente reperibile e a buon mercato.

3 – Tra i ghiacci del polo

Kolos ha scelto la città di Ballangen, nel circolo polare artico, come sede del proprio data center, destinato a diventare uno dei più grandi al mondo. L’obiettivo è raccogliere una quantità di server tali da richiedere oltre 1000 MW di potenza in un’area di circa 600.000 metri quadri. Ma perché il circolo polare? Nella terra degli orsi bianchi e del ghiaccio perenne (almeno finora), l’azienda punta a contenere i costi grazie basse temperature, che raffreddano naturalmente i server senza necessità di intervenire artificialmente, e all’energia idroelettrica, che di certo in loco non manca. Nella zona ci sono infatti numerose dighe e impianti eolici. Infine, nelle vicinanze sono stati in passato installati grandi quantità di cavi in fibra ottica lungo una ferrovia costruita per trasportare il ferro.

4 – In fondo al mare

Non è un segreto che, all’interno del Project Natick, che mira a realizzare data center più efficienti dal punto di vista energetico, nell’ottica di un’informatica sempre più eco-sostenibile, Microsoft abbia deciso di inabissare un data center nel mare vicino alle isole Orkney, al largo della Scozia. Il cilindro bianco di oltre 12 metri di lunghezza, contenente poco meno di 900 server, costruito in Francia dal gruppo Naval, può restare sott’acqua fino a cinque anni. In questo caso, si punta al risparmio energetico proprio grazie al raffreddamento in mare e alla riduzione della corrosione, che rappresenta un problema non da poco per i data center. Non essendoci persone, è infatti possibile eliminare interamente l’ossigeno e la maggior parte del vapore acqueo.

5 – L’ecologico a due passi da Bergamo

Una curiosità, che dovrebbe diventare normalità; i data center Aruba utilizzano energia interamente proveniente da energie rinnovabili, autoproducendola o, se necessario, prelevandola dalla rete certificata. In un contesto sicuramente meno particolare rispetto agli altri citati finora, il data center più grande d’Italia è un esempio di sostenibilità unico nel suo genere: si tratta del Global Cloud Data Center, il più grande d’Italia, sito a Ponte San Pietro (Bergamo), una zona sicura dal punto di vista sismico e idrogeologico. Il data center copre un’area di 200.000 m² e recupera l’energia necessaria per la sua alimentazione dall’acqua del vicino fiume Brembo e da migliaia di pannelli fotovoltaici che ne rivestono le pareti.

“A prescindere dal contesto, per tutti i data center è fondamentale riuscire a mantenere una qualità costante ed elevata delle prestazioni, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, facendo al contempo fronte alla mole in continuo aumento di dati e informazioni da processare, elaborare e conservare” ha dichiarato Stefania Prando, Business Development Manager di Kingston Technology.

