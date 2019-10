Nel contesto evolutivo dei fenomeni che contraddistinguono l’IT transformation delle aziende, il Data-Center riveste un ruolo sempre più strategico perché deve garantire alta affidabilità, continuità ed efficienza assicurando anche un elevato grado di flessibilità per affrontare le peculiarità dei trend tecnologici e le sfide dei mercati.

L’EDGE Computing è un’architettura IT distribuita e aperta con potenza di elaborazione decentralizzata, predisposta per le tecnologie di mobile computing e Internet of Things (IoT). Nell’EDGE Computing i dati sono elaborati dal dispositivo stesso o da un server locale invece di essere trasmessi nel Cloud, abilitando di fatto un minore utilizzo di banda, una minore latenza per il calcolo ed una maggiore cybersecurity.

Nel mese di ottobre Rittal sarà presente sul territorio italiano con un Roadshow di cinque tappe, nelle quali presenterà le proprie soluzioni di Micro Data Center dedicate all’EDGE Computing e all’IoT, dando particolare enfasi alla sicurezza e all’efficienza delle stesse, oltre alla flessibilità e semplicità d’implementazione.

Il viaggio alla scoperta delle soluzioni Rittal sarà anche un’occasione per ascoltare le Case History dei clienti e per visitare alcune delle installazioni Rittal dislocate sul territorio italiano. Le cinque tappe del Roadshow sono:

Ponte San Pietro (BG) – Mercoledì 16 ottobre, ore 10:30

(BG) – Mercoledì 16 ottobre, ore 10:30 Brendola (VI) – Giovedì 17 ottobre, ore 10:00

(VI) – Giovedì 17 ottobre, ore 10:00 Arezzo – Martedì 22 ottobre, ore 10:30

– Martedì 22 ottobre, ore 10:30 Roma – Giovedì 24 ottobre, ore 10:00

– Giovedì 24 ottobre, ore 10:00 Salvaterra di Casalgrande (RE) – Martedì 29 ottobre, ore 10:00

Le nuove esigenze emergenti, l’impatto delle nuove tecnologie come il 5G e l’IoT condizioneranno le tecnologie e le tecniche di progettazione delle infrastrutture tecnologiche in settori strategici come l’Healthcare, le Telco, il Finance, la PA ma, soprattutto, nel mondo del Manufacturing.

Lo sviluppo di Micro Data Center favorirà, in tutti i settori, l’implementazione di soluzioni Off-the-Shelf e bundle, prodotti in serie con conseguente riduzione dei costi e dei rischi dovuti alla progettazione tradizionale oltre che il Time-to-Market necessario per fronteggiare le sfide proposte dai mercati.

Per maggiori informazioni su tappe, agenda e per l’iscrizione al Rittal Roadshow, clicca qui.

