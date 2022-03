Le opzioni nella scelta della tipologia di assistenza più adeguata all’infrastruttura critica del proprio data center sono molteplici. Esistono programmi all-inclusive, che comprendono controlli di manutenzione preventiva regolari con un servizio di assistenza 24/7, oppure soluzioni base, che offrono il servizio di assistenza solo quando si verifica un problema. Tra questi due estremi, ci sono innumerevoli opzioni che possono essere individuate rispondendo a tre domande:

1. Quale valore offre il servizio? Una manutenzione regolare garantisce che le applicazioni critiche rimangano attive e funzionanti, migliora i tempi di attività delle apparecchiature, incrementa l’efficienza energetica e assicura prestazioni del sistema ottimali.

2. Qual è il fattore di rischio? Occorre anche valutare il rischio di guasti a cui le proprie apparecchiature sono esposte. È consigliato decidere la frequenza dei controlli di manutenzione preventiva in base all’età e alle condizioni delle proprie apparecchiature. Ad esempio, i dispositivi più vecchi che operano in ambienti difficili sono a maggior rischio di guasto e possono richiedere più controlli di quelli suggeriti dal produttore.

3. Quale livello di rischio è accettabile? Una volta stabilito il fattore di rischio, occorre ponderarne le conseguenze. Naturalmente, più gravi sono gli effetti causati da un possibile guasto e più importante diventa prevenirlo, investendo in un servizio di assistenza più strutturato.

Indipendentemente dalla tipologia di assistenza scelta, è sicuramente indispensabile collaborare con tecnici qualificati per seguire le raccomandazioni dei produttori, garantendo che i componenti siano testati e sostituiti in modo adeguato. In aggiunta, una qualità di servizio più elevata può essere utile per raggiungere i livelli di disponibilità, prestazioni ed efficienza che sono cruciali per la propria azienda, nonché per incrementare la soddisfazione dei clienti e il successo del business.

È possibile scoprire i servizi di Vertiv a questo link.