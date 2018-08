Per chi viaggia un power bank è un compagno ideale. Ma come comportarsi se si deve prendere un aereo? Le normative europee e statunitensi differiscono leggermente al riguardo, ma nel seguito diamo le indicazioni valide sia per viaggi in Europa che negli USA.

I power bank non devono essere trasportati nel bagaglio da stiva, ed è possible portare con sé un massimo di due power bank nel bagaglio a mano. Ognuno deve essere imballato singolarmente e non superare i 100 Wh, ovvero circa 27.000 mAh.

Alcune compagnie aeree permettono di portare power bank fino a 160Wh nel bagaglio a mano, anche se i regolamenti stabiliscono che il trasporto di dispositivi che eccedono i 100 Wh deve essere approvato dalla compagnia aerea. 160Wh corrispondo a circa 43.000mAh.

È importante che le specifiche del power bank siano stampate in modo chiaro sul dispositivo o che l’utenti conservi la sua confezione originale. Se avete un dispositivo un po’ datato, controllate che queste informazioni siano ancora leggibili: se la compagnia aerea non può verificare le specifiche, potrebbe confiscare il dispositivo.

Come misurare i Wh?

Normalmente sulla confezione di un power bank non sono indicati i wattora (Wh), che sono l’unità di misura utilizzata dalle compagnie aeree, ma i milliampereora (mAh). Per fare la conversione è sufficiente moltiplicare il valore mAh per la tensione nominale (in genere 3,7 V), quindi dividerlo per 1000.

È poco probabile che abbiate un dispositivo che supera i 160 Wh, anche perché in quel caso subentrerebbe un problema con il peso del dispositivo. Tuttavia esistono power bank progettati per computer portatili che superano i 160 Wh, quindi controllate con attenzione prima di partire.