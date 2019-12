2010-2019: dieci tecnologie e prodotti che hanno cambiato il decennio

Dall’iPad al Raspberry Pi passando per il 4G e per Pokémon GO, ecco dieci icone tech che più hanno segnato l’immaginario tecnologico del decennio che sta per concludersi.

Gli ultimi dieci anni hanno visto alcune incredibili innovazioni nel mondo della tecnologia. Per festeggiare la fine di questo decennio, ecco quelli che pensiamo siano stati i principali protagonisti tech dal 2010 al 2019.

iPad

Il decennio è iniziato con il botto quando Steve Jobs ha svelato la visione di Apple per i tablet nel gennaio 2010: iPad. Mentre all’inizio c’era chi lo considerava solo un iPhone di grandi dimensioni, non passò molto tempo prima che il dispositivo facesse breccia tra milioni di persone in tutto il mondo. Altri tablet sono arrivati successivamente per provare a competere con iPad, ma solo la gamma entry-level Amazon Fire sembra essere stata in grado di rappresentare una valida alternativa, seppur nella fascia bassa del mercato.

iPhone 4

Nel 2010 Apple, in seguito all’iPad, portò sul mercato anche iPhone 4, che disse addio alla plastica dell’iPhone 3GS e diede il benvenuto a un design elegante che lo rendeva simile a un piccolo gioiello piuttosto che a uno smartphone. Sì, c’erano problemi con l’antenna, ma quando l’iPhone 4S uscì l’anno dopo quei problemi erano stati risolti. Potrebbe sembrare piccolo e un po’ troppo spesso per gli standard di oggi, ma nel 2010 era praticamente un’opera d’arte tecnologica.

Instagram

Adesso sembra quasi automatico scattare foto e condividerle online, ma Instagram è stata la prima app a rendere davvero popolare l’idea, principalmente grazie ai suoi filtri. Il vecchio adagio della “migliore fotocamera che hai è quella che è con te” con Instagram cambiava in “la migliore fotocamera è quella con i migliori filtri”. Risultato? Oggi Instagram fa rima con influencer… con tutto quello di bello e brutto che ne consegue.

Next-Gen Gaming

Questo decennio è stato davvero d’oro per i videogiochi, con i tre principali player del mercato che hanno introdotto console di grande successo. PlayStation 4 di Sony è arrivata a novembre 2013, Microsoft ha lanciato la sua Xbox One praticamente in contemporanea, mentre Nintendo Switch è arrivato nel 2017 portando nuova linfa al gaming portatile data la sua natura ibrida.

Armati di questi hardware, gli sviluppatori hanno prodotto alcuni dei migliori giochi di tutti i tempi tra cui The Witcher 3: Wild Hunt, Uncharted 4, Fallout New Vegas, Skyrim, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Mass Effect 2, Horizon Zero Dawn, GTA V e molti altri. Che decenni ofantastico è stato per qualsiasi videogiocatore.

Quando ha annunciato il Chromebook, Google ha dimostrato che un laptop poteva essere economico, facile da usare e non richiedere software antivirus e altre sciocchezze in bundle. Inizialmente commercializzati come secondo o terzo computer, presto i Chromebook sono cresciuti in popolarità, aiutati dal fatto che smartphone e servizi di cloud storage hanno assunto molti dei doveri che un tempo erano riservati ai PC desktop di casa. Non a caso oggi un Chromebook è ancora probabilmente tutto ciò di cui la maggior parte delle persone ha bisogno da un laptop.

Raspberry Pi

Una tendenza nel corso di questo decennio è stata quella di rendere i dispositivi sempre più difficili da riparare o aggiornare in qualsiasi modo (vero Apple?). Il Raspberry Pi ha cercato di risolvere tale problema. Molti ne hanno approfittato per costruire PC, robot e tutta una serie di cose strane e meravigliose. Ancora una volta, le scuole hanno adottato la tecnologia, consentendo anche ai più giovani di diventare “maker” anziché limitarsi a essere semplici consumatori.

Questa idea di “fai da te” è poi apparsa sotto forma di software grazie a Minecraft, il gioco in cui si devono costruire mondi piuttosto che cercare di uccidere tutto quello che si muove in essi. Ora in mano a Microsoft, Minecraft è diventato un successo globale e rimane ancora oggi un titolo estremamente popolare nonostante gli otto anni trascorsi dalla sua uscita.

Pokémon GO

Un altro prodotto rivoluzionario è stato Pokémon Go. Questo è stato il primo gioco, seguito da Ingress, a portare la realtà aumentata a un pubblico di massa. Anziché fissare lo smartphone su un treno o sedersi davanti al TV con una console, Pokémon GO ha utilizzato il geotagging e la mappatura per posizionare Pokemon in luoghi reali e fisici.

L’effetto è stato straordinario, con le persone che scendevano in strada per cacciare e catturare le creature, spesso collaborando con altri giocatori. È diventato così popolare che potreste persino sentire notizie di centinaia di giocatori che si riversano in un determinato luogo dopo aver sentito parlare di un raro Pokémon che si trova nelle vicinanze.

Amazon Echo (Alexa)

Il software che sta alla base del controllo vocale è stato un importante progresso tecnologico negli ultimi 10 anni, ma mentre Siri di Apple faticava a capire tutto quello che pronunciavate davanti a un iPhone, Google e Amazon si sono trovati testa a testa nel mercato degli smart speaker, sui quali questa funzione sembrava catturare in modo più efficace l’immaginazione del pubblico.

Tra i due, i dispositivi Echo di Amazon sono forse la migliore rappresentazione di questa tecnologia. Non solo questi device sono abbordabili e suonano dignitosamente, ma Alexa si è rivelata un assistente vocale davvero utile e affidabile per trovare musica musica su Spotify, leggere le notizie del giorno o per farvi sapere quando arriverà il vostro prossimo pacco ordinato su Amazon.

Windows 10

Dopo il mezzo disastro di Windows 8 Microsoft non si trovò in una bella situazione. Ma invece di ammettere la sconfitta, ha ricostruito il sistema operativo, ha offerto il touch come opzione e non come una necessità ed è riuscita a creare un sistema operativo moderno che fosse veloce, solido e davvero piacevole da usare.

Il rilascio di Windows 10 ha anche visto la società passare a un nuovo approccio per cui non ci saranno più nuove versioni principali di Windows ogni pochi anni. Windows 10 infatti è un prodotto in costante evoluzione e sebbene anche qui i problemi non siano mancati (soprattutto con il livello di stabilità di molti aggiornamenti), il successo e l’apprezzamento degli utenti non sono tardati ad arrivare.

Apple Watch

Fino a pochi anni fa quello dei dispositivi indossabili era un mercato difficile da decifrare, con i dispositivi Google Wear spesso poco raccomandabili e fitness tracker che non offrivano molto in termini di funzionalità. Quindi Apple si è presentata sulla scena e ha praticamente conquistato il mercato fin da subito con la prima versione di Apple Watch.

Questo smartwatch era ragionevolmente intuitivo da usare, ben costruito e poteva fare molte delle cose che ci si aspettavano da un orologio intelligente. Sì, era molto costoso e ancora oggi c’è bisogno di un iPhone per usarlo, ma nonostante ciò rimane anche oggi di gran lunga lo smartwatch più venduto al mondo.

4G LTE

È giusto dire che questo sia stato il decennio del mobile. Gli smartphone si sono sviluppati in dispositivi davvero utili e potenti, mentre anche laptop e tablet hanno reso facile lavorare e creare in movimento.

Al centro di questa grande evoluzione c’è stato il il 4G LTE. Con velocità molto più elevate rispetto a quelle offerte dal 3G, il 4G ha reso davvero possibile l’utilizzo di un dispositivo mobile al di fuori di una zona Wi-Fi di un ufficio o casa. Ha permesso di scaricare documenti quasi istantaneamente, ha offerto funzionalità di streaming video di buon livello e in generale ha reso la vita mobile qualcosa di efficiente e piacevole. Ora sembra che sia sempre stato così, ma il 4G è stato un enorme passo avanti e lo stesso avverrà nei prossimi anni con il 5G. Ma di questo parleremo a fine 2029…