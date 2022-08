Ieri, in occasione dell’evento VMware Explore 2022, VMware ha presentato nuove soluzioni, nuovi servizi e partnership allargate che rafforzano il suo impegno nell’aiutare i clienti a navigare nell’attuale mondo multi-cloud. “Che si tratti di una nuova realtà nata nel cloud o di un player consolidato, il punto di arrivo per i clienti è un ambiente multi-cloud che consenta ai team di accelerare l’innovazione digitale” ha dichiarato Raghu Raghuram, CEO di VMware.

Molte di queste nuove funzionalità si basano sui servizi VMware Cross-Cloud presentati dall’azienda al VMworld 2021 e sono progettate per offrire alle organizzazioni i vantaggi strategici di un approccio cloud-smart. Man mano che le organizzazioni aumentano il numero di cloud per accelerare i loro obiettivi di business, devono affrontare un aumento della complessità operativa. I servizi Cross-Cloud offrono un modo unificato e semplificato per creare, gestire, accedere e proteggere meglio qualsiasi applicazione, su qualsiasi cloud, da qualsiasi dispositivo, attraverso la piattaforma di app, la gestione del cloud, l’infrastruttura cloud ed edge, il networking e la sicurezza avanzata e l’anywhere workspace.

Come accelerare la trasformazione del cloud

VMware sta introducendo soluzioni di infrastruttura cloud ed edge che aiutano le aziende ad accelerare la trasformazione del cloud aziendale e consentono ai clienti di eseguire, scalare e proteggere meglio i carichi di lavoro aziendali su cloud privati e pubblici e all’edge. Le novità in questo ambito includono:

VMware vSphere 8 supporta le DPU (Data Processing Unit) accanto a CPU e GPU e punta ad aumentare le prestazioni dei carichi di lavoro dei clienti, a migliorare l’efficienza operativa e la produttività dell’IT e ad accelerare l’innovazione per DevOps.

e punta ad aumentare le prestazioni dei carichi di lavoro dei clienti, a migliorare l’efficienza operativa e la produttività dell’IT e ad accelerare l’innovazione per DevOps. Grazie a una piattaforma di storage di nuova generazione ottimizzata per l’hardware moderno e l’infrastruttura hyperconverged, VMware vSAN 8 introduce prestazioni migliorate e iper-efficienza. La nuova architettura di storage vSAN Express migliorerà le prestazioni, l’efficienza dello storage, la protezione dei dati e la gestione di vSAN in esecuzione su dispositivi di storage di ultima generazione.

VMware Edge Compute Stack 2 aiuterà i clienti a soddisfare le esigenze di semplicità e scalabilità dell’edge, compreso il supporto di cluster di dimensioni ridotte per l’esecuzione efficiente di container su hardware COTS di dimensioni ridotte.

Project Northstar, un’anteprima di un importante progresso della piattaforma VMware NSX, per il networking multi-cloud, la sicurezza e la visibilità end-to-end.

Project Watch, un nuovo approccio al networking e alla sicurezza multi-cloud che fornirà controlli avanzati delle policy app to app per contribuire alla valutazione continua dei rischi e della compliance.

Scalare le operazioni della piattaforma cloud native

Le novità nel portafoglio VMware Tanzu aumentano la produttività degli sviluppatori, offrono sicurezza end-to-end dalla creazione alla produzione e consentono operations multi-cloud più sicure su scala, indipendentemente dal punto in cui le aziende si trovano nel loro percorso Kubernetes. C’è stato poi spazio per l’annuncio di un nuovo portafoglio di gestione multi-cloud, VMware Aria, che fornirà una serie di soluzioni end-to-end per la gestione di applicazioni e infrastrutture cloud native. Le nuove offerte aiuteranno i clienti a gestire i costi, le prestazioni, la configurazione e la distribuzione su cloud pubblici e privati. Le novità includono:

VMware Tanzu for Kubernetes Operations, che include VMware Tanzu Mission Control, VMware Aria Operations for Apps e VMware Tanzu Kubernetes Grid, semplificherà la distribuzione, la gestione e l’affidabilità di Kubernetes.

Le nuove funzionalità di VMware Tanzu Mission Control estenderanno e ottimizzeranno le capacità di gestione Kubernetes multi-cloud e multi-cluster. È inclusa un’anteprima per la gestione del ciclo di vita dei cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), l’integrazione con VMware Aria Automation, la gestione continua e coerente del ciclo di vita dei cluster tramite GitOps e l’affidabilità delle applicazioni con backup e restore cross-cluster.

VMware Aria Graph, una tecnologia di data store che ridurrà la complessità del multi-cloud per qualsiasi cloud, qualsiasi app e per ogni persona.

Potenziare la forza lavoro ibrida

I miglioramenti in VMware Anywhere Workspace introdurranno l’automazione negli ambienti informatici degli utenti finali delle organizzazioni, consentendo ai team IT di fare di più con meno. Le novità includono: