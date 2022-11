Anche se le aziende tentano di affrontare i venti economici contrari con tagli di budget, un nuovo report della società di ricerche di mercato Gartner mostra che la spesa per il cloud pubblico degli utenti finali dovrebbe crescere nel 2023. Il report, che copre categorie come infrastructure-as-a-service (IaaS), platform-as-a-service (PaaS) e software-as-a-service (SaaS) tra gli altri servizi cloud, ha mostrato che la spesa per il cloud pubblico è destinata a raggiungere un totale di 591,80 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 20,7% rispetto ai 490,30 miliardi registrati nel 2022.

“Le attuali pressioni inflazionistiche e le condizioni macroeconomiche stanno avendo un effetto di tira e molla sulla spesa per il cloud, che continuerà a essere un bastione di sicurezza e innovazione, supportando la crescita durante i periodi di incertezza grazie alla sua natura agile, elastica e scalabile” ha dichiarato Sid Nag, vice presidente di Gartner.

Infrastructure-as-a-service supererà tutti

Tra tutti i servizi cloud pubblici, IaaS dovrebbe registrare la crescita più elevata nel 2023 con una spesa stimata in 150,25 miliardi di dollari e un aumento del 29,8% rispetto ai 115,74 miliardi di dollari del 2022. La ragione della crescita, secondo Gartner, è la continua migrazione delle imprese verso il cloud.

“IaaS continuerà a crescere man mano che le aziende accelerano le iniziative di modernizzazione IT per ridurre al minimo i rischi e ottimizzare i costi”, ha affermato Nag, secondo cui lo spostamento delle operazioni sul cloud riduce anche le spese in conto capitale estendendo le spese di cassa durante un periodo di abbonamento. Questo vantaggio svolgerà un ruolo vitale durante i periodi di incertezza economica, poiché la liquidità sarà fondamentale per mantenere le operazioni per un’impresa.

PaaS e SaaS cresceranno nonostante le sfide

Anche il modello SaaS dovrebbe crescere, ma potrebbe subire il maggiore impatto da una recessione economica a causa delle sfide del personale e dell’attenzione delle imprese alla protezione dei margini dovuta all’inflazione. “Per sviluppare applicazioni SaaS moderne, sono necessarie retribuzioni più elevate e personale più qualificato; le organizzazioni saranno quindi messe alla prova poiché le assunzioni saranno ridotte per controllare i costi”, ha affermato Nag. La spesa in SaaS dovrebbe raggiungere i 195,20 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 16,8% dai 167,10 miliardi nel 2022.

Spiegando la continua crescita dei servizi SaaS, Nag ha affermato che la spesa per il cloud crescerà a causa del suo utilizzo “perpetuo”. “Una volta che le applicazioni e i carichi di lavoro si spostano sul cloud, generalmente rimangono lì e i modelli di abbonamento assicurano che la spesa continuerà per tutta la durata del contratto e molto probabilmente ben oltre”.

La spesa in PaaS dovrebbe invece crescere del 23,2% per raggiungere 136,40 miliardi di dollari nel 2023 rispetto ai 110,67 miliardi nel 2022. La crescita dei servizi PaaS può essere attribuita alla loro capacità di facilitare una generazione di codice più efficiente e automatizzata per le applicazioni SaaS. Tuttavia, nonostante le prospettive generalmente ottimistiche, Gartner ha avvertito che se le aziende finissero per decidere di effettuare grossi tagli al budget, la spesa per il cloud potrebbe essere influenzata poiché costituisce la fetta più grande di qualsiasi budget IT.

“La spesa per il cloud potrebbe diminuire se i budget IT complessivi si riducessero, dato che il cloud continua a essere la fetta più grande della spesa IT”, ha affermato Nag. Anche altri servizi di cloud pubblico come funzionalità di sicurezza, servizi di processi aziendali (BPaaS) e desktop-as-a-service (DaaS) dovrebbero crescere nel 2023.