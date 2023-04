A poco più di un anno dall’annuncio della collaborazione pluriennale tra SoftwareOne, la multinazionale svizzera di software e servizi cloud, e Amazon Web Services (AWS), i risultati dimostrano che le aziende hanno sempre più bisogno di partner affidabili in grado di garantire la loro trasformazione digitale e di soluzioni cloud sicure ed economiche.

SoftwareOne e AWS collaborano per fornire ai clienti di tutto il mondo, e in particolare in Italia, una serie di soluzioni e servizi AWS per la modernizzazione e migrazione al cloud. Un importante valore aggiunto per SoftwareOne, spiega una nota, è lo status di AWS Advanced Consulting Partner, Premier Tier Services e AWS Managed Service Provider, che dimostra la capacità di SoftwareOne di accompagnare i clienti nel processo di pianificazione, progettazione, migrazione e gestione end-to-end delle applicazioni su AWS, dalla selezione dei servizi cloud ottimizzati, alla creazione di un piano di migrazione, alla modernizzazione delle applicazioni con architetture cloud-native, all’ottimizzazione dei costi (FInOps) e alla gestione continua dell’ambiente.

Grazie all’accesso a migliaia di partner ISV (Independent Software Vendor) nell’ecosistema SoftwareOne, continua la nota, le aziende possono massimizzare il valore dei loro servizi AWS e allo stesso tempo ottimizzare e gestire costantemente i loro costi AWS. La piattaforma PyraCloud di SoftwareOne offre ai clienti un’unica esperienza digitale per aiutarli a gestire la spesa software e cloud in un unico luogo.

Inoltre SoftwareOne offre una formazione dedicata attraverso la SoftwareOne Academy, selezionando talenti provenienti da un’ampia gamma di contesti.

Alessandro Colasanti, Country Manager di SoftwareOne Italia, nella nota dichiara: “Manteniamo relazioni a lungo termine con i nostri clienti, modernizzando il loro software, il cloud e la tecnologia per raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale. Vogliamo continuare a espandere la nostra proposta AWS per far progredire le strategie cloud dei nostri clienti. Questa collaborazione è in linea con la nostra visione di puntare globalmente a un business da un miliardo di franchi (CHF) entro il 2025 attraverso la fornitura di servizi di modernizzazione delle applicazioni, servizi SAP, servizi cloud e FinOps”.

“Con l’accelerazione dell’adozione del cloud, siamo entusiasti di lavorare con partner come SoftwareOne, che hanno una presenza globale e competenze e capacità complete di delivery cloud-native per affrontare le attività mission-critical e le esigenze complesse delle organizzazioni di oggi”, aggiunge Olimpia Merlo, AWS Partner Development Lead per l’Italia.