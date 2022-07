Che cos’è il software di rete multi-cloud?

Chi offre software di rete multi-cloud?

Quali sono i vantaggi del software di rete multi-cloud?

Il software di rete multi-cloud (MCNS), disponibile da nomi di primo piano del settore come Cisco e VMware, nonché da numerose startup, è progettato per affrontare la sfida diGli approcci tradizionali all’architettura di rete e alle operazioni sono insostenibili nel mondo multi-cloud di oggi, afferma, vicepresidente della ricerca, datacenter e networking multi-cloud di IDC. E i fornitori di servizi cloud non sono riusciti a integrare efficacemente più cloud, afferma, amministratore di rete presso la società di consulenza IT Capgemini Americas. Secondo Howell ogni servizio di cloud pubblico tende a concentrarsi sul proprio cloud, il che è lontano dalla verità o dalla realtà. “È qui che il software di rete multi-cloud aggiunge valore”, afferma Howell.MCNS mira a garantire governance, policy, sicurezza e visibilità di rete coerenti su più ambienti cloud tramite un unico punto di gestione. “Il networking multi-cloud fornisce un networking automatizzato e basato su policy che offre connettività e servizi di rete per carichi di lavoro distribuiti in e attraverso più cloud”, spiega Casemore. Le aziende attualmente affrontano le reti multi-cloud in vari modi. Alcune organizzazioni seguono un approccio fai-da-te,afferma Casemore. Tale configurazione manuale è talvolta aiutata da strumenti di scripting o di automazione open source. “Nel frattempo, le organizzazioni che hanno adottato una piattaforma SDN (Software-Defined Networking) per datacenter. MCNS, fornito come software di rete o come servizio basato sul software sottostante, è gestito su richiesta, elasticamente scalabile, altamente disponibile e sicuro. “In altre parole,afferma Casemore.di Gartner ha identificato diversi fornitori MCNS tra cui Alkira, Aviatrix, Arista, Cisco, F5 Networks e VMWare. IDC ha riconosciuto altri attori del mercato come Prosimo, Arrcus, Isovalent e Nethopper.io. Questi fornitori mettono a disposizione software che offre“Questi nuovi prodotti software cloud sostituiscono il software cloud nativo e sfruttano le API dei provider cloud nativi per soddisfare i requisiti aziendali”, afferma, vicepresidente delle relazioni strategiche con clienti e analisti di Aviatrix.Le aziende stanno adottando architetture multi-cloud perché consentono loro di distribuire i carichi di lavoro tra vari fornitori di servizi cloud, strutture di colocation condivise e data center locali stabilendo basi comuni nei servizi sottostanti, afferma, product manager di Arista Networks.

Ecco alcuni dei vantaggi del software di rete multi-cloud:

Velocità: MCNS promette di accelerare notevolmente le implementazioni cloud eliminando la necessità di destreggiarsi tra più silos di rete, tutti con strumenti e capacità diversi. “Con il giusto MCNS, le organizzazioni non richiedono più conoscenze specializzate sul cloud o devono utilizzare configurazioni manuali soggette a errori per unificare i propri cloud” afferma Amir Khan , fondatore e CEO di Alkira. “Di conseguenza, il lavoro che prima richiedeva mesi per essere completato può invece essere svolto in poche ore”.

MCNS promette di accelerare notevolmente le implementazioni cloud eliminando la necessità di destreggiarsi tra più silos di rete, tutti con strumenti e capacità diversi. “Con il giusto MCNS, le organizzazioni non richiedono più conoscenze specializzate sul cloud o devono utilizzare configurazioni manuali soggette a errori per unificare i propri cloud” afferma , fondatore e CEO di Alkira. “Di conseguenza, il lavoro che prima richiedeva mesi per essere completato può invece essere svolto in poche ore”. Prestazioni: secondo Casemore, le offerte MCNS includono astrazioni o ottimizzazioni low-code progettate per semplificare il networking all’interno e tra cloud disparati. Le astrazioni mitigano la complessità, il carico operativo e i costi associati alla gestione e alla gestione di API cloud discrete e disconnesse e costrutti di rete specifici del cloud. “Queste soluzioni possono anche aiutare a ottimizzare le prestazioni di rete all’interno e attraverso i cloud”.

secondo Casemore, le offerte MCNS includono astrazioni o ottimizzazioni low-code progettate per semplificare il networking all’interno e tra cloud disparati. Le astrazioni mitigano la complessità, il carico operativo e i costi associati alla gestione e alla gestione di API cloud discrete e disconnesse e costrutti di rete specifici del cloud. “Queste soluzioni possono anche aiutare a ottimizzare le prestazioni di rete all’interno e attraverso i cloud”. Costi del personale: disporre di un’infrastruttura di rete e di sicurezza coerente che copre un intero ambiente multi-cloud promette di liberare le aziende dal dover reclutare, assumere, creare e mantenere team con esperienza in ambienti cloud disparati. “Il software di rete multi-cloud rende la creazione e la gestione della rete e della sicurezza uguali in ogni ambiente di cloud pubblico”, spiega Stuhlmuller. “Nelle grandi imprese, questo vantaggio da solo può tradursi in una riduzione annuale di milioni di dollari per i costi delle risorse umane”.

disporre di un’infrastruttura di rete e di sicurezza coerente che copre un intero ambiente multi-cloud promette di liberare le aziende dal dover reclutare, assumere, creare e mantenere team con esperienza in ambienti cloud disparati. “Il software di rete multi-cloud rende la creazione e la gestione della rete e della sicurezza uguali in ogni ambiente di cloud pubblico”, spiega Stuhlmuller. “Nelle grandi imprese, questo vantaggio da solo può tradursi in una riduzione annuale di milioni di dollari per i costi delle risorse umane”. Efficienza operativa: MCNS promette anche di colmare il divario attualmente esistente tra i team NetOps, DevOps e SecOps fornendo un controller e framework di gestione per scoprire l’intento dell’applicazione cloud e quindi implementarlo nell’infrastruttura cloud e non cloud in modo sicuro e senza interruzioni, afferma JL Valente, vicepresidente della gestione dei prodotti, routing aziendale e SD-WAN di Cisco. “MCNS dovrebbe consentire alle organizzazioni di coltivare la collaborazione tra i team DevOps e NetOps per l’efficienza operativa e di promuovere un’implementazione più rapida delle applicazioni”.

Il software di rete multi-cloud è adatto alla vostra azienda?

Valente ritiene che MCNS sarà particolarmente vantaggioso per le organizzazioni che hanno migrato o stanno migrando i propri carichi di lavoro su uno o più cloud, che creano le proprie applicazioni cloud native e cercano un’esperienza e un’architettura coerenti in tutti gli ambienti cloud. Hielscher di Arista vede MCNS attraente principalmente per grandi imprese globali.

“Tuttavia, molte medie imprese nei settori verticali del settore come sanità, governi statali e locali, istruzione e istituzioni del governo federale hanno requisiti unici anche per una soluzione MCNS. Poiché le aziende più piccole possono generalmente selezionare autonomamente un singolo cloud pubblico per le proprie applicazioni, MCNS non è una realtà così comune per loro come lo è per le aziende più grandi o più complesse”. La valutazione dei fornitori leader in base a funzionalità, compatibilità e facilità d’uso è il primo passo per qualsiasi azienda che consideri l’adozione di MCNS. “I leader dovrebbero selezionare i primi due o tre fornitori di MCNS e passare al secondo round, dove dovrebbero essere eseguiti test di confronto più approfonditi”, consiglia Howell.

Quali sono le sfide dell’adozione?

Contrariamente alla percezione generale, Hielscher sostiene che molte aziende non scelgono volontariamente di operare all’interno di un ambiente multi-cloud. In molti casi, l’ambiente viene loro imposto attraverso una fusione, acquisizione o una scelta dipartimentale isolata che ha preceduto la decisione di consolidare le architetture. “Ciò si traduce in lacune organizzative, divari di competenze e sovrapposizioni contrattuali e di spesa. Come per qualsiasi strategia IT, il primo passo è stabilire quali obiettivi devono essere raggiunti e le tempistiche per affrontarli”.

I potenziali utilizzatori dovrebbero essere preparati a spendere tempo e denaro durante la valutazione e il confronto dei prodotti MCNS. “Ad esempio, le organizzazioni dovrebbero pianificare i costi associati al personale di un team di ingegneri per assisterli nel processo di valutazione”, afferma Howell. Sebbene praticamente tutte le grandi aziende incentrate sul cloud e molte organizzazioni più piccole possano trarre vantaggio dal giusto MCNS, è importante tenere d’occhio il servizio e i profitti. “I vantaggi per l’azienda devono essere maggiori del costo della soluzione”, avverte Howell.

Nonostante pochi osservatori dubitino dei vantaggi a lungo termine di MCNS, mettere in funzione il software può essere sia costoso che dispendioso in termini di tempo. I costi di formazione, ad esempio, devono essere presi in considerazione nella decisione di acquisto. “La complessità di una soluzione MCNS richiederà all’azienda di riqualificare i propri team per supportare il prodotto”, afferma Howell. Casemore avverte inoltre che le architetture multi-cloud in genere richiedono un’ampia modernizzazione dell’intera infrastruttura IT, inclusa la rete, “per garantire prestazioni e sicurezza end-to-end adeguate”.

Gli utenti che adottano un approccio fai-da-te all’MCNS e al cloud networking in generale devono possedere una profonda comprensione delle sfumature che si nascondono all’interno di ciascun provider di servizi cloud, avverte Khan. “Purtroppo, il networking in locale è molto diverso dal cloud networking, quindi le risorse di rete esistenti spesso non sono attrezzate per configurare reti cloud o multi-cloud”.

In aggiunta a queste sfide c’è il fatto che l’assunzione di esperti cloud può essere eccezionalmente difficile nell’attuale mercato del lavoro. “Se siete fortunati e potete assumere un esperto di rete AWS, ad esempio, dovete rendervi conto che non sarà in grado di applicare le stesse competenze a GCP o Azure”, spiega Khan. “Ciascuno dei fornitori di servizi cloud ha capacità diverse, termini diversi e modi diversi di fare le cose”.

Inoltre, le aziende che perseguono il multi-cloud incontrano spesso una serie di problemi di visibilità, inclusa la visibilità intermittente o parziale tra i cloud, che possono creare punti ciechi. “Per accelerare il processo di risoluzione dei problemi e per aiutare le operazioni IT a raggiungere un approccio più proattivo alla disponibilità e alle prestazioni, le reti multi-cloud devono possedere visibilità e osservabilità pervasive in tempo reale”, afferma Casemore. “Questo assicura anche che il controllo non venga sacrificato per l’agilità”.

Forse la sfida più grande che i potenziali utilizzatori di MCNS devono affrontare è la tendenza dei fornitori di servizi cloud a tenersi stretti i clienti per quanto più tempo possibile, sfruttando sia il fatto che i loro servizi nativi forniscono l’approccio migliore in assoluto, sia la naturale tendenza dei leader aziendali a crederci. “Questo porta le aziende a intraprendere un percorso che crea reti e architetture di sicurezza non ottimali che le legano a un unico provider di cloud pubblico”, afferma Stuhlmuller.

Casemore consiglia a queste aziende di pianificare il più a lungo possibile per garantire che le loro reti multi-cloud si allineino e facilitino i risultati del business digitale, “consentendo alla rete di diventare elemento integrante della moderna infrastruttura digitale”.