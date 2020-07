Sette buoni motivi per passare al cloud nel post COVID-19

In ambito IT il cloud computing è il più grande cambiamento dai tempi del modello client/server ma, nonostante gli evidenti vantaggi e la crescente popolarità, il cloud è ben lontano dall’aver prevalso sul modo in cui le aziende distribuiscono le risorse IT. Gran parte delle aziende più consolidate continua a gestire on-premise applicazioni, dati e altre risorse e il trend va decisamente verso gli ambienti ibridi, in cui le aziende distribuiscono il carico tra un data center on-premise tradizionale, il cloud privato, il cloud pubblico, le strutture di co-location e il classico outsourcing. Secondo alcuni osservatori del mercato, la transizione verso l’enterprise cloud è stata completata solo per il 20%.

È dunque comprensibile che i CIO abbiano scelto di adottare un approccio razionale associando i carichi di lavoro al modello di deployment più adatto in base al livello di rischio, alla riservatezza dei dati, alla proprietà intellettuale, al livello di prestazioni richieste e altre questioni.

Quando ci saremo lasciati alle spalle l’emergenza legata al COVID-19, sarà difficile tornare subito a vivere come prima la città, le strade affollate, i mezzi di trasporto, gli uffici o gli stadi, tutti luoghi che mettono le persone una di fronte all’altra. Il telelavoro si diffonderà ancor di più e ciò renderà il cloud ancora più interessante.

Le aziende dovranno ripensare procedure, processi, business continuity nonché i modelli di business che dovranno adattarsi a nuove situazioni. In ambito retail, ad esempio, gli acquirenti cercheranno nuove esperienze in alternativa alle vie dello shopping e ai negozi affollati. Ciò può significare marciapiedi più ampi, orari prolungati di apertura dei negozi, un numero limitato di perone in negozio e nuove modalità di pagamento senza l’utilizzo di contanti.

Non possiamo prevedere quanto saranno significativi questi cambiamenti né quanto dureranno, ma certamente richiederanno una flessibilità organizzativa senza precedenti. Probabilmente se ne saranno già rese conto, ma le aziende dovranno essere più flessibili, più agili e con una maggiore capacità di adattamento, in modo che al prossimo evento eccezionale inatteso non ci siano più scuse. Vediamo aziende ancorate a sistemi legacy che non riescono a muoversi alla velocità necessaria per adattarsi a una nuova realtà di business virtuale. E ciò favorirà definitivamente il passaggio al cloud computing.

Secondo Andrew Brinded, Vice President and Sales Chief Operating Officer di Nutanix, sono sette i buoni motivi che dovrebbero spingere le aziende a passare ora al cloud.