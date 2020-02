Il lavoro di uno sviluppatore o DevOp richiede tanta costanza e spesso numerose ore di ininterrotta concentrazione su uno o più progetti, dovendo rispondere in tempi definiti alle esigenze e alle scadenze dei committenti, non senza far fronte agli imprevisti che inevitabilmente si possono presentare prima di mettere in produzione il software, la app o il firmware in questione.

L’ambiente naturale che facilita il suo lavoro in questo contesto è il cloud computing, che permette di offrire potenza di calcolo esattamente per il tempo che il lavoro richiede, mettendo a disposizione ambienti IT a rapido rilascio.

Nelle fasi di staging e preproduzione, quando servizi a valore come supporto sistemistico o tipo di backup offerti sono meno rilevanti, sono principalmente la flessibilità dell’architettura e del modello di billing a farla da padrona nella scelta della soluzione IT migliore per scrivere codice.

Easy Cloud Server si inserisce perfettamente nel contesto grazie alla sua natura di piattaforma dev ideale che, senza alcun costo di attivazione, mette immediatamente a disposizione dell’utente una console unica da cui creare con semplicità uno o più server.

Offre quindi l’opportunità di seguire più progetti contemporaneamente “tirando su” istanze cloud in modo velocissimo, scegliendo per ogni server il quantitativo di risorse necessario al progetto e il tipo di sistema operativo preferito: pochi secondi e la VM Linux o Windows sarà pronta e controllabile via API.

Basato su KVM, Easy Cloud è un ambiente di calcolo virtuale che si attiva senza alcun costo, e risponde solo a logiche di consumo.

Oggi Easy Cloud Server Seeweb si presenta inoltre con un nuovo layout per la creazione dei virtual server, e la disponibilità della documentazione all’uso online sul sito Seeweb Offre inoltre la possibilità di eseguire ogni operazione con API pubbliche e di crearsi un proprio pannello personalizzato.

Tra gli aggiornamenti recenti della piattaforma troviamo un nuovo Performance Monitor, una maggior facilità nel creare automaticamente nuove macchine virtuali e un maggior numero di regioni in cui è allocabile.

Easy Cloud Server offre un’esperienza sempre più compatibile con le esigenze dei team di sviluppo, oltre alla tranquillità di essere in hosting su data center completamente gestiti dal provider che lo offre, Seeweb.