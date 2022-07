Gli osservatori del cloud stanno assistendo all’emergerequesto è davvero ciò che sta diventando il multicloud . Questo livello di sviluppo delle applicazioni, operazioni, osservabilità, sicurezza, governance e altre cose esiste al di sopra dei provider di cloud pubblicoTermini che stanno cominciando a emergere, come supercloud, cloud distribuito , metacloud e cloud astratto definiscono tutti lo stesso concetto in modo leggermente diverso. Il modello che li accomuna sembra comunque puntare a una raccolta di cloud pubblici e talvolta di sistemi edge-basedIl concetto di metacloud sarà l’unico obiettivo per i prossimi 5-10 anni man mano inizieremo a far funzionare i cloud pubblici. Avere una raccolta di servizi cloud gestiti con astrazione e automazione è molto più prezioso che tentare di Vogliamo sfruttare i provider di cloud pubblico attraverso interfacce astratteUn metacloud rimuove la complessità che il multicloud si porta dietro e scalare le operazioni per supportare il multicloud non sarebbe conveniente senza questo livello tecnologico cross-cloud. Pertanto, avremo un solo livello di sicurezza, governance, operazioni e persino sviluppo e distribuzione delle applicazioni.Se tentiamo di costruire più silos utilizzando strumenti proprietari che funzionano solo all’interno di un singolo cloud, ne avremo bisogno molti. Stiamo solo costruendo più complessità che

Non interessa davvero come lo chiamiamo. L’importante è sapere che il metacloud è forse l’evoluzione architettonica più importante in questo momento e dobbiamo farla uscire subito. Se lo facciamo, a chi importa come si chiamerà?