Le operazioni cloud zero-touch consistono nell’automatizzare i processi delle operazioni cloud (CloudOps) per ridurre al minimo (o a volte escluderla del tutto) la necessità di intervento umano. Nello specifico, si tratta di automatizzare l’implementazione, la configurazione, la scalabilità, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi su tutte le piattaforme cloud (pubbliche e private), compresi i sistemi tradizionali legacy e i sistemi di edge computing.

Dal punto di vista fisico, stiamo parlando di uno strato di tecnologia che si trova al di sopra dei fornitori di cloud (ad esempio, un metacloud). Può essere quindi qualsiasi cosa in grado di automatizzare CloudOps come ad esempio la tecnologia AIops, la gestione delle identità e delle prestazioni, la governance e FinOps.

L’adozione di un metacloud implica anche processi operativi meno urgenti, come le pratiche di manutenzione standard (comprese quelle relative al Disaster Recovery). Anche le toolchain DevOps utilizzano questo tipo di tecnologie per gli stessi scopi. Come ogni approccio tecnologico, anche per le operazioni cloud zero touch ci sono lati positivi e lati negativi da considerare. Analizziamo entrambi.

Aspetti positivi

Fondamentalmente, il cloudops zero-touch offre alcuni innegabili vantaggi:

Maggiore efficienza. L’automazione delle attività di routine in cloudops libera tempo e risorse ai team cloud affinché si concentrino su iniziative più strategiche

Aspetti negativi

Naturalmente, le buone notizie sono bilanciate da elementi non altrettanti positivi.

Mancanza di controllo. L’automazione delle attività di routine nella gestione del cloud può ridurre il livello di controllo che i team cloudops hanno sull’ambiente. Molti architetti del cloud temono l’automazione e, a tal proposito, espongono spesso considerazioni più che valide

Vale la pena spendere tempo, rischi e denaro nel cloud zero-touch?

Nella maggior parte dei casi, l’investimento in operazioni zero-touch, compresa la creazione di un solido livello tecnologico metacloud, porterà effettivamente un grande valore all’azienda. Tuttavia, il successo è in gran parte specifico per il settore in cui si opera e per le soluzioni che si costruiscono. Non esistono ancora soluzioni zero-touch preconfezionate, anche se molti fornitori sostengono di averle nel loro listino. La realtà è che per trovare la soluzione giusta, sono necessari una pianificazione e un personale esperto e capace (e quindi costoso da sostenere).